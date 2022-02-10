Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 10 февраля

Главное
- Посольство РФ в Киеве «активно прорабатывает» эвакуацию из Украины неосновного персонала. Несколькими часами ранее Сергей Лавров заявил, что посоветует прибегнуть к этой мере на фоне вывоза дипломатов других стран. После переговоров с британской коллегой Лиз Трасс он сказал, что посоветует «неосновному персоналу наших дипломатических учреждений» на время уехать из Украины на фоне объявлений западных посольств о частичной эвакуации дипломатов.
- «Хотя самым изощрённым шагом был бы перенос РФ посольства в/на Украине в Донецк. Это же на украинской территории, не так ли?» — отметил политолог Станислав Белковский.
- Лавров назвал переговоры с Трасс разговором немого с глухим. «Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», — заявил глава российского МИД. Его британская коллега Лиз Трасс со своей стороны отметила, что «у России еще есть возможность остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования». «Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной, и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны для того, чтобы подорвать демократию на Украине», — сказала она и вновь пригрозила санкциями.
- «Негативный фактор — серьезное расхождение в понимании терминов между Россией и США. Когда США говорят, что есть возможность решить вопрос о неразмещении ракет на территории Украины, то в России на уровне обычных граждан это воспринимается буквально. Однако, по мнению США, к территории Украины относится Крым и Севастополь. Поэтому получается, что данный тезис относится не только к Украине, но и к России. Та же ситуация и с темой “неделимой безопасности”. Россия исходит из того, что является объектом экспансии внешней силы, которая уже подошла к ее границам: поэтому, чувствовать себя в безопасности она не может. Неделимость для нее означает, что безопасность других стран нельзя укреплять за ее счет. Позиция американцев состоит в том, что главным источником угроз безопасности в регионе является Россия. Следовательно, если Россия считает себя вправе находиться в безопасности, то такое же право нужно признать и за другими странами, которые ощущают угрозу со стороны России», — поясняет политолог Алексей Макаркин.
- Путин увидел вмешательство «международных банд» в протесты в Казахстане. «Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — заявил президент России на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Тот поблагодарил Владимира Путина за введение миротворцев и рассказал, что стороны планируют подписать важные соглашения, касающиеся стратегического партнерства.
- «Китай пока вложился в Казахстан незначительно, зато его основные инвестиции — это развитие инфраструктуры, так что речь скорее о подготовке будущей экономической экспансии. В 2020 году объем товарооборота КНР с Казахстаном составил жалкие для Китая 21,5 млрд долларов. А вот наш с Казахстаном объем торговли в 23 млрд долларов по итогам прошлого года называется рекордным. Так что, как говорят в таких случаях об отношениях близких людей, “все сложно”. И задача двух президентов теперь состоит в том, чтобы не стало еще сложнее, и постназарбаевский Казахстан двигался бы желательно не в противном нам направлении», — рассуждает политолог Георгий Бовт.
- ЕС передал коллективный ответ России на письмо Лаврова по безопасности. В постпредстве РФ при Евросоюзе заявили, что не будут предавать его содержание огласке. Ранее стало известно, что Евросоюз продолжает призывать Россию к деэскалации и дальнейшим переговорам по ситуации на Украине; при этом европейцы готовы продолжать диалог с Москвой.
- «У России второй в мире ядерный арсенал. C этим приходится считаться. Но, с другой стороны, у Путина есть проблема. Он потратил большой политический капитал, чтобы выжать что-то существенное из нынешней ситуации. И если это ему не удастся, то он будет выглядеть глупо. Не только в глазах Запада, но и в самой России. Да, ему подконтрольно большинство российских СМИ, но на кухнях люди будут смеяться. В этой ситуации ошибкой Запада было бы, так сказать, спасать его лицо, беречь его репутацию. Путину нужно оказывать ровно то уважение, которого заслуживает деспот с ядерным оружием. Но не более того», — заявил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
- «Путин просто отчаянно стучится во все двери, бьет посуду в собственном доме, чтобы его услышали по ту сторону океана, чтобы с ним начали говорить, но вот сейчас услышали, видите, и на ультиматум прислали письменный ответ. Встречаются с российской делегацией, в Женеву позвали, в Брюссель — это уже хорошо, так как в прошлом году в Женеву не звали, а тут зовут. И, мне кажется, что именно этих целей Путин и добивается, он абсолютный прагматик, его идея — это никакое не возрождение империи, но удержание собственной власти и сохранение той рентной модели, на которой стоит его режим, в общем-то, колониальный, который существенным образом зависит от Запада, от мировых рынков, он просто качает нефть и газ в Европу. Но для сохранения этого режима нужно постоянное поддержание напряженности», — уверен профессор Свободного университета Сергей Медведев.
- Сенаторы США призвали Байдена передать Украине все имеющиеся разведданные по РФ. По их мнению, Москва выступает в роли агрессора, поэтому Вашингтон «должен вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны». «Угрозы России Украине представляют угрозу для демократий во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — говорится в тексте письма. Под ним подписались 16 сенаторов от обеих партий во главе с председателем комитета по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.
- В сенате США призвали ввести санкции против России из-за кибератак на Украину. Предполагается, что их применят и без вторжения. Сенатор Боб Менендес заявил, что Конгресс рассматривает возможность введения новых санкций за уже предпринятые хакерские атаки на Украину. О каких конкретно санкциях идет речь, не уточняется.
- Названы четыре шага для выхода из украинского кризиса. Их перечислили президент НИИ мировой экономики и мировой политики им. Примакова РАН Александр Дынкин и заслуженный член Совета по международным отношениям Томас Грэм. По мнению авторов, которые занимали руководящие должности в правительствах своих стран, это запрет на военные действия вдоль границы НАТО и России, мораторий на дальнейшее расширения альянса на восток, урегулирование текущих и замороженных конфликтов на Балканах и постсоветском пространстве, и, наконец, модернизация Хельсинских соглашений 1975 года.
- «Из людей, которых я знаю лично, Дынкин — самый реально мыслящий, циничный специалист; Грэм, которого я знаю шапочно, славится умением мыслить и говорить прямо, без экивоков, как есть. И план их именно реалистичный — в нём ясно видно, что каждой стороне, России и Украине в первую очередь, придётся пойти на значительные уступки и смириться с большими издержками. Но обратите внимание: среди российских уступок свободные выборы, референдум, с международным наблюдением, в Крыму! Да, это была бы серьёзная, реальная уступка с большим долгосрочным выигрышем. Но скажите, кто, кроме самого конченого идеалиста, может это предлагать?» — считает профессор Константин Сонин.
- Великобритания направит военных в Восточную Европу в случае наплыва беженцев из Украины. Соединенное Королевство подготовило для этого 1 тыс. военнослужащих. В Лондоне считают, что в случае вторжения России в Украину может появиться 1-5 млн беженцев, которые будут передвигаться преимущественно из Украины в Польшу.
Репрессии
- Суд вынес приговор по делу канских подростков. Никиту Уварова и двух его приятелей обвиняли в подготовке теракта из-за планов построить и взорвать здание ФСБ в видеоигре Minecraft. В итоге Уваров получил пять лет колонии по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Ему также назначили штраф 30 тысяч рублей. Остальных освободили от уголовной ответственности, поскольку они «оказали содействие следствию».
- «Мама в горе, Никита держится и делает это достойно. Он был взят под стражу в зале суда. Скорее всего, Никита будет ожидать суда (обжалования приговора) в СИЗО», — рассказал адвокат Владимир Васин.
- «Государство, которое почти три недели позорно молчит в ответ на угрозы расправы, звучащие из уст Кадырова и его “силовиков”, отправляет 15-летнего подростка на 5 лет в колонию за компьютерные игры. Это и есть та “сильная власть”, которую якобы построил Путин?» — задается вопросом политик Борис Вишневский.
- «Один срок дали, но прокурорский скостили почти в два раза. С учётом пребывания в СИЗО 11 месяцев, полтора года ещё скостится. Но вообще-то подросткам за СИЗО надо увеличить коэффициент отсиженности», — полагает правозащитница Людмила Альперн.
- «Не, ну теперь-то ФСБ все, конечно, полюбят. Теперь, наконец, в обществе реальное уважение к чекистам появится. Теперь они свои мундиры с гордостью носить смогут», — пишет политолог Аббас Галлямов.
- Суд признал продление ареста Ивана Сафронова законным. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на продление содержания советника главы «Роскосмоса» под стражей. В конце декабря 2021 года Сафронову продлили арест до 7 апреля. Он находится в СИЗО с 7 июля 2020 года. На этой неделе обвиняемый и адвокаты должны закончить ознакомление с материалами расследования. Ранее суд отказался признавать незаконными действия следователей ФСБ, которые запретили стороне защиты в свободном режиме делать выписки из материалов уголовного дела о госизмене. Речь идет в том числе о материалах, не имеющих отношения к государственной тайне.
- «Адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что защита смогла ознакомиться только с 50% материалов уголовного дела», — сообщается в Telegram-канале группы поддержки Ивана Сафронова.
- «Как это, когда твой партнер в тюрьме? Как вам сказать. Это когда тебе все говорят “у нас отняли товарища”, а у тебя отняли половину тебя, твою семью, твое расписание на день, твои планы на жизнь, твои праздники, твои важные события, твое будущее. Это когда ты читаешь в соцсетях, что стать политзеком — это хайп и социальный лифт, и громко хохочешь, потому что на этой неделе выбираешь, отправить передачу или купить себе лекарства. <…> Это не для меня и не для вас. Это для каждой девочки, которая в будущем столкнется с этим. И таких девочек в России, к сожалению, будет все больше», — пишет девушка Сафронова журналистка Ксения Миронова.
- Верховный суд Чечни отказался отпустить Зарему Мусаеву под домашний арест. Защита просила смягчить меру пресечения из-за проблем со здоровьем женщины. Прокурор на заседании утверждал, что содержание женщины в СИЗО законно в связи с вменяемым ей преступлением.
- «Её состояние здоровья не изменилось с момента последней встречи с защитниками. Зарема Мусаева по-прежнему чувствует себя плохо и с трудом ходит. Адвокаты Комитета против пыток будут обжаловать принятые судами решения», — заявили в «Комитете против пыток».
- «11 января следователь выписывает повестку Зареме Мусаевой и требует 13 января явиться к нему на допрос. 20 января кадыровцы с применением насилия увезли из дома Зарему Мусаеву. Они обвинили ее в том, что она не явилась по повесткам, которые ей 11 января выписывал следователь. Только 26 января (когда Зарема уже 5 суток провела в спецприемнике города Грозного) повестки, написанные 11 января, следователь сдает на почту. 8 февраля повестки поступают адресату в "город Городецкий". К этому моменту Зарема уже 17 дней находится в Чечне», — рассказал глава «Комитета против пыток» Сергей Бабинец.
- «Сотрудников суда — помощников, секретарей — всех я знаю. Я с ними работал, учился, они приходили к нам домой, некоторые из них нам в каком-то смысле родственники. Все они нам сопереживают, все понимают, но сделать ничего не могут, потому что они тоже жертвы. <…> Сейчас даже сотрудники ФСИН доброжелательно относятся к маме, кормят ее домашней едой. Начальник СИЗО позволил принести ей глюкометр и другие необходимые диабетику вещи. Все знают, что это личная обида Кадырова, его комплексы, а арест моей матери — его террористическое действие по захвату заложника из-за деятельности нашей семьи», — заявил сын Заремы Мусаевой правозащитник Абубакар Янгулбаев.
- Ректора Шанинки перевели из больницы «Матросской тишины» в общую камеру. Перевод состоялся «без объяснения причин», хотя медики назначали Сергею Зуеву новое лечение, поскольку не могут скорректировать ему давление. Адвокаты подали следствию ходатайство о допуске к их подзащитному гражданских врачей, так как по полученному ими заключению медиков ректор может находиться в предынфарктном состоянии.
- «Буквально вчера мы заявили следствию ходатайство о допуске гражданских врачей, поскольку мы фиксируем существенное ухудшение состояния здоровья Сергея Эдуардовича, а врачи говорят, что эта симптоматика означает угрозу инфаркта. Но при наличии у Зуева ежедневных скачков давления от 90 до более 200, болей в сердце и ногах, головокружений, слабости и других многочисленных симптомов, его без всяких дополнительных обследований переводят в общую камеру и фактически лишают медпомощи. Мы считаем, что это совершенно недопустимо, незаконно, и готовим по этому поводу необходимые жалобы», — заявил адвокат Дмитрий Кравченко.
- «До понедельника каждый человек, который хочет оказать поддержку, может принести или отправить курьером два листа бумаги. Ваша поддержка очень важна! Это, возможно, последний сбор таких писем и наш шанс вернуть Сергея Эдуардовича домой. Его здоровье, судя по новостям, ухудшается каждый день, и мы очень надеемся, что наше участие сможет на что-то повлиять», — говорится в сообщении группы поддержки Зуева.