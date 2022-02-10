Посольство России в Киеве «активно прорабатывает» эвакуацию из Украины неосновного персонала

«Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке», — сообщил ТАСС представитель российской дипмиссии.

Ранее 10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что посоветует «неосновному персоналу наших дипломатических учреждений» на время уехать из Украины на фоне объявлений западных посольств о частичной эвакуации дипломатов.

В середине января The New York Times писала, что Россия в первые дни года вывезла из Украины семьи своих дипломатических сотрудников. В МИД РФ тогда ответили, что «посольство России в Киеве работает в штатном режиме».

О частичной эвакуации своих дипмиссий на фоне сообщений о возможном российском вторжении ранее объявили США, Австралия, Великобритания, Германия, Канада и Япония.

Фото: УНИАН