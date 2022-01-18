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NYT сообщила о планах России эвакуировать дипломатов с Украины

18.01.2022

18 человек — преимущественно дети и жёны сотрудников — выехали из страны ещё 5 января

Еще около 30 дипломатов в ближайшее время покинут консульства в Киеве и Львове, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник. Официальный представитель США сообщил изданию, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации, однако, по его словам, президент России Владимир Путин ещё не принял окончательного решения о вторжении на Украину.

О нападении России на Украину западные СМИ пишут с осени 2021 года. В Кремле отрицают эти заявления, подчёркивая, что перемещения войск по территории России — её внутреннее дело.

Фото: УНИАН

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