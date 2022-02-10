Лавров о переговорах с Трасс: разговор немого с глухим

Сергей Лавров выразил разочарование сегодняшними переговорами с британской коллегой Лиз Трасс.

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», — заявил глава российского МИД на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Лавров добавил, что по его ощущениям, британские коллеги «либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют». Министр также не исключил, что Россия рекомендует неосновному персоналу дипмиссии в Украине на время покинуть страну вслед за дипломатами США и Великобритании.

Трасс со своей стороны заявила, что не нема и не глуха. Она отметила, что «у России еще есть возможность остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования».

«Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной, и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны для того, чтобы подорвать демократию на Украине», — сказала она.

Британский министр подчеркнула, что Лондон не готов жертвовать политикой «открытых дверей» НАТО. Ради прогресса по переговорам с Россией Великобритания, по ее словам, не станет поступаться и территориальной целостностью Украины. В случае нападения России на Украину в отношении первой введут санкции, предупредила Трасс, добавив, что в том числе будет заблокирован «Северный поток – 2».

Запад с осени 2021 года обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину. В Москве категорически отвергают обвинения.

Фото: пресс-служба МИД РФ