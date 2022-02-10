ЕС в обход требований Лаврова направит России совместный ответ по безопасности

Евросоюз отклонил просьбу главы МИД России Сергея Лаврова к членам блока индивидуально отреагировать на требования Москвы по гарантиям безопасности. От имени 27 государств ответ направит верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на черновик письма.

Ответ ЕС скоординирован с позицией НАТО. По словам дипломатов, с которыми поговорил Bloomberg, альянс направит собственный ответ Кремлю.

В черновике обращения ЕС говорится: «Вместе с нашими партнерами в НАТО мы в Европейском союзе готовы продолжать диалог с Россией о способах укрепления безопасности всех сторон». Там также отмечается, что вопросы безопасности в Европе нужно поднимать в ОБСЕ и на заседаниях Россия-НАТО. Bloomberg обращает внимание, что к финальной версии текст обращения может измениться.

Ранее издание Politico сообщало, что авторы письма призовут Кремль к деэскалации и возвращении войск с границ Украины и из Белоруссии. Москва ранее заявляла, что войска вернутся из Белоруссии сразу по окончании учений, 20 февраля.

1 февраля было опубликовано обращение Лаврова, в котором он сослался на Хартию европейской безопасности, и сказал, что никакая страна не должна укреплять свою безопасность за счет других. «Исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», — заявил он тогда.