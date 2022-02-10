Великобритания направит 1000 военных в Восточную Европу в случае наплыва беженцев из Украины

Великобритания подготовила 1 тыс. военнослужащих, которых отправят в Восточную Европу в случае кризиса с большим числом беженцев. Там считают, что такая угроза появится, если Россия вторгнется в Украину.

По данным The Guardian, официальные лица подтвердили, что в случае войны в Восточной Европе может появиться 1-5 млн беженцев, которые будут передвигаться преимущественно из Украины в Польшу. Заявление прозвучало накануне поездки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в штаб-квартиру НАТО.

По подсчетам аналитиков, сейчас к границам Украины стянуто 135 тыс. российских военнослужащих. В том числе они находятся в Белоруссии, где стартовала активная фаза совместных учений.

Соединенное королевство ранее направило в Польшу инженеров для обеспечения безопасности ее восточных границ. В начале февраля страна заявила, что направит в Восточную Европу 350 морских пехотинцев, а также предложила направить реактивные самолеты и удвоить число своих солдат в Эстонии, которые находятся там в составе НАТО.

Bloomberg отмечает, что Борис Джонсон и генсек альянса Йенс Столтенберг будут обсуждать предложения в рамках планов НАТО по отправке дополнительных сил в Восточную Европу. Сообщается, что также штаб-квартиру НАТО посетит Кейр Стармер, который станет первым лидером лейбористов, сделавшим это с 2010 года. Борис Джонсон после переговоров отправится в Польшу. Одновременно, глава британского МИД Лиз Трасс проводит переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.