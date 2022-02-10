Верховный суд Чечни отказался отпустить Зарему Мусаеву под домашний арест, несмотря на ее проблемы со здоровьем, сообщает «Комитет против пыток». Прокурор на заседании утверждал, что содержание женщины в СИЗО законно в связи с вменяемым ей преступлением.

В «Комитете против пыток», однако, заявили, что Мусаева до сих пор чувствует себя плохо и с трудом ходит. В заседании суда она участвовала по видеосвязи.

Зарема Мусаева — супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и мать братьев Янгулбаевых, одного из которых, Ибрагима, в Чечне обвиняют в администрировании Telegram-канала «1ADAT» о нарушениях прав человека в республике. 31 января Ибрагима Янгулбаева в Грозном заочно арестовали и объявили в розыск по статье о публичных призывах к терроризму, ранее он провел в СИЗО около 1,5 лет по обвинению в экстремизме и сообщал о пытках в полиции. Абубакар Янгулбаев работал в «Комитете против пыток», в конце декабря его задержали и допрашивали по делу об оправдании терроризма. Зарему Мусаеву 20 января похитили из квартиры в Нижнем Новгороде вооруженные люди и вывезли в Чечню. Ее муж, дочь и один из сыновей позже покинули Россию, опасаясь за свою жизнь.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров называл семью Янгулбаевых причастными к организации нападения на чеченского силовика в Турции и призывал «уничтожить их» как пособников террористов. 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил в Instagram, что семью Янгулбаевых «будем преследовать, пока не отрежем головы и не убьем», также угрожая тем, кто переведет видео на русский язык. Позже главы чеченских управлений МЧС и Росгвардии, а также начальник МВД по Грозному записали обращение, в котором обещают найти Янгулбаевых и «взять спрос за их слова». В Грозном 2 февраля прошел митинг, на котором люди жгли заранее подготовленные плакаты с фотографиями членов этой семьи и кричали «Ахмат — сила». По данным чеченских СМИ, в акции приняли участите около 400 тыс. человек. Это больше, чем население Грозного.

В Кремле заявляли, что у президента России нет планов разбираться с похищением Заремы Мусаевой, называли происходящее «фантастической историей», а угрозы Кадырова, в том числе правозащитникам и журналистам — его личным мнением.

Адвокаты смогли посетить Мусаеву только 4 февраля, когда ее уже отправили в СИЗО. Они рассказали, что женщина впервые увидела участкового, в нападении на которого ее обвиняют, во время суда по избранию ей меры пресечения. Кроме того, Мусаева рассказала, что плохо себя чувствует. По словам адвокатов, во время суда по административному делу женщина упала в обморок и очнулась уже в спецприемнике.