Politico: как выйти из украинского кризиса за четыре шага

Переговоры по поводу кризиса на российско-украинской границе закончились безрезультатно, Европа на пороге войны, считают президент НИИ мировой экономики и мировой политики им. Примакова РАН Александр Дынкин и заслуженный член Совета по международным отношениям Томас Грэм. В своей колонке для Politico они выразили мнение о том, как можно предотвратить возможный конфликт в Восточной Европе.

По мнению экспертов, дело не только в Украине, которую Москва не хочет пускать в НАТО. Речь идет о более широком урегулировании в Европе 30 -летней давности, которое, как утверждает Кремль, было навязано в период слабости России и не учитывало ее интересы. США не захотят пересматривать этот порядок, но при отсутствии некоторых корректировок такие кризисы, как сейчас, неизбежны.

«Для прочного мира требуется, чтобы интересы России были учтены, чтобы она была заинтересована в таком порядке. Задача в том, чтобы найти путь, который удовлетворит хотя бы минимальные требования России по безопасности, не требуя от остальных идти на компромисс со своими принципами и интересами», — указывают эксперты.

По мнению авторов колонки, которые занимали руководящие должности в правительствах своих стран, такой путь существует. Это запрет на военные действия вдоль границы НАТО и России, мораторий на дальнейшее расширения альянса на восток, урегулирование текущих и замороженных конфликтов на Балканах и постсоветском пространстве, и, наконец, модернизация Хельсинских соглашений 1975 года.

Эти четыре пункта могут выполняться с разной скоростью, но начать лучше с того, чтобы пресечь военные действия на границе, пишут эксперты. Они считают, что стоит вернуться к соглашениям времен холодной войны, приостановленным в последние годы. Этот пункт помог бы избегать опасных инцидентов и охладить градус переговоров. «Это может быть что-то вроде Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)», — отмечают эксперты, указывая, что также должен быть воскрешен ДРСМД (договор о ракетах средней и меньшей дальности). «Это потребует от США и России разрешить претензии, которые привели к его прекращению в 2019 году».

Что касается расширения НАТО на восток, от этого, по мнению авторов, придется отказаться на долгое время (20-25 лет), чтобы Россия могла считать свои минимальные требования выполненными. Но не слишком долгое, чтобы США могли заявить, что не отказались от политики открытых дверей. «Даже если мораторий не может быть согласован, нужно найти способ дать понять, что Украина не будет вступать в НАТО в ближайшие годы, если не десятилетия, в чем официальные лица США и НАТО с готовностью признаются в частном порядке» — указывают Дынкин и Грэм.

Конфликты на востоке Европы, считают авторы, так или иначе связаны с сепаратизмом, и их нужно решать путем местной демократии, начиная с голосования в мятежных регионах и заканчивая техническими соглашениями. Что же касается соглашений 1975 года, этот пункт завершил бы всеобщее регулирование, заложив основу для мира в Европе. Уважение суверенных прав, невмешательство во внутренние дела, воздержание от угроз и силы, мирное урегулирование споров и самоопределение — это принципы, которые нужно отстаивать, считают авторы статьи.