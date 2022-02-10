Ректора Шанинки перевели из больницы «Матросской тишины» в общую камеру

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук перевели из больницы московского СИЗО-1 «Матросская тишина» в общую камеру изолятора, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Кравченко.

По словам защитника, это произошло накануне «без объяснения причин». Он напомнил, что медики назначали Сергею Зуеву новое лечение, поскольку не могут скорректировать ему давление. Накануне же адвокаты подали следствию ходатайство о допуске к их подзащитному гражданских врачей, так как по полученному ими заключению медиков ректор может находиться в предынфарктном состоянии.

«Буквально вчера мы заявили следствию ходатайство о допуске гражданских врачей, поскольку мы фиксируем существенное ухудшение состояния здоровья Сергея Эдуардовича, а врачи говорят, что эта симптоматика означает угрозу инфаркта. Но при наличии у Зуева ежедневных скачков давления от 90 до более 200, болей в сердце и ногах, головокружений, слабости и других многочисленных симптомов, его без всяких дополнительных обследований переводят в общую камеру и фактически лишают медпомощи. Мы считаем, что это совершенно недопустимо, незаконно, и готовим по этому поводу необходимые жалобы», — заявил Кравченко.

Сергей Зуев проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает.