Путин увидел вмешательство «международных банд» в протесты в Казахстане

Владимир Путин принял в Кремле Касым-Жомарта Токаева. Президент Казахстана отметил роль российских миротворцев в урегулировании положения на фоне январских протестов.

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — заявил глава российского государства. Он также отметил роль руководства республики в наведении порядка и констатировал, что ситуация восстановлена.

Токаев поблагодарил коллегу за введение миротворцев и рассказал, что стороны планируют подписать важные соглашения, касающиеся стратегического партнерства.

Как уточняет РБК, завтра Токаев отправится в Казань, где встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

5 января на фоне массовых протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ прислать миротворцев. 11 января он заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, и через два дня можно начинать вывод войск. Министры обороны стран ОДКБ подписали решение 13 января. 19-го числа Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск.