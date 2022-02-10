Сенаторы США призвали Байдена передать Украине все имеющиеся разведданные по РФ

Группа сенаторов из комитета по разведке призвала президента Джо Байдена убедиться, что Соединенные Штаты делятся с Украиной максимально возможным объемом разведданных по России. По их мнению, Москва выступает в роли агрессора, поэтому Вашингтон «должен вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны». Авторы инициативы считают, что это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и их союзников и партнеров в регионе.

«Угрозы России Украине представляют угрозу для демократий во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — говорится в тексте письма.

Под ним подписались 16 сенаторов от обеих партий во главе с председателем комитета по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину под видом учений. В Кремле категорически отвергают обвинения.

Фото: Getty Images