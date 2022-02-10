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#Россия/США

Сенаторы США призвали Байдена передать Украине все имеющиеся разведданные по РФ

10.02.2022

Авторы инициативы называют Россию агрессором, от которого Вашингтон должен помочь Киеву защититься

Группа сенаторов из комитета по разведке призвала президента Джо Байдена убедиться, что Соединенные Штаты делятся с Украиной максимально возможным объемом разведданных по России. По их мнению, Москва выступает в роли агрессора, поэтому Вашингтон «должен вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны». Авторы инициативы считают, что это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и их союзников и партнеров в регионе.

«Угрозы России Украине представляют угрозу для демократий во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — говорится в тексте письма.

Под ним подписались 16 сенаторов от обеих партий во главе с председателем комитета по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину под видом учений. В Кремле категорически отвергают обвинения.

Фото: Getty Images

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