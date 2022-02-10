Суд признал продление ареста Ивана Сафронова законным

Инстанция отклонила жалобу защиты на продление ареста. В конце декабря 2021 года Сафронову продлили арест до 7 апреля. Он находится под стражей с 7 июля 2020 года.

«Постановление Московского городского суда от 27 декабря 2021 года о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Сафронова сроком до 7 апреля 2022 года оставить без изменений»,— цитирует решение суда «Интерфакс».

На этой неделе обвиняемый и адвокаты должны закончить ознакомление с материалами расследования. Ранее суд отказался признавать незаконными действия следователей ФСБ, которые запретили стороне защиты в свободном режиме делать выписки из материалов уголовного дела о госизмене. Речь идет в том числе о материалах, не имеющих отношения к государственной тайне.

ФСБ, которая ведет дела о госизмене, и в частности следователь Александр Чабан, так и не предъявили почти никакой информации. Единственное, что было оглашено: Сафронова якобы завербовали западные спецслужбы в 2012 году, в 2015-м ему заплатили $248, а еще через два года он, по версии следствия, якобы передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке.

Иван Сафронов не признает вину и уже дважды отказался от сделки со следствием.

Ранее стало известно, что главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина минувшим летом допросили по делу его советника, другие подробности не приводятся.

Весной 2021 года был задержан один из адвокатов Сафронова Иван Павлов*. На него завели дело о разглашении данных предварительного расследования, назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Осенью Павлов покинул Россию.

Родственники, наконец, начали получать письма Ивана, отправленные из «Лефортова» еще в сентябре. Однако свидания следователь не разрешает.

В деле Сафронова, по словам адвокатов, два эпизода, источник сведений, составляющих гостайну, не найден, зато сведения есть в интернете. Почти сразу после задержания Ивана стало известно, что в его деле на тот момент было уже семь томов. Это позволяет сделать вывод, что следили за ним давно.

Иван Сафронов долгое время работал в «Коммерсанте», где ранее трудился и его отец. Сафронов-старший тоже занимался военной тематикой. Он погиб в 2007 году — выпал из окна лестничной площадке в подъезде своего дома на Нижегородской улице. Как предполагают, это было убийство. Однако следствие заявило, что не нашло подтверждения этой версии.

Коллеги Сафронова-младшего предполагают, что причиной обвинения в госизмене стала, в том числе, статья от 2019 года, в которой говорилось о поставках российских истребителей Египту.

*Иван Павлов включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: SOTA