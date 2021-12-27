Ивану Сафронову вновь продлили арест по делу о Госизмене

Так решил Мосгорсуд, удовлетворивший ходатайство следствия.

Впервые за все время ареста Сафронова на оглашение не пустили никого из его близких — даже сестру Ирину и невесту Ксению, которым давали увидеться с Иваном на всех судах ранее без исключения (кроме одного заседания, когда Сафронов присутствовал по видеосвязи в декабре прошлого года).

Журналист, советник главы «Роскосмоса» находится под стражей с 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене.

«Каждого журналиста можно подвести под такую статью, если это журналист-международник»



Под эту статью можно подвести почти любого журналиста, считает член СПЧ, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. «По большому счету, каждого журналиста можно подвести под такую статью, если это журналист-международник. Контакты у журналиста могут быть с кем угодно. Журналист не должен разбираться, с кем он связывается, он не специалист в этом, есть соответствующие компетентные структуры. Шпионы могут быть под видом кого угодно. Если его привлекают, то и должны привлекать специалистов, которые обеспечивают безопасность нашей страны. Он не владел государственной тайной, никаких документов не подписывал, которые говорили бы, что он может нести за это ответственность», — заявила правозащитница в комментарии NT.

16 декабря суд оставил в силе меру пресечения журналисту и советнику главы «Роскосмоса». Тогда первый апелляционный суд отказался удовлетворить обжалование меры пресечения. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству обвинения из-за наличия в деле гостайны.

ФСБ, которая ведет дела о госизмене, и в частности следователь Александр Чабан, так и не предъявили почти никакой информации. Единственное, что было оглашено: Сафронова якобы завербовали западные спецслужбы в 2012 году, в 2015-м ему заплатили $248, а еще через два года он, по версии следствия, якобы передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности российских военных на Ближнем Востоке.

Иван Сафронов не признает вину и уже дважды отказался от сделки со следствием.

Ранее стало известно, что главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина минувшим летом допросили по делу его советника, другие подробности не приводятся.

Весной 2021 года был задержан один из адвокатов Сафронова Иван Павлов*. На него завели дело о разглашении данных предварительного расследования, назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Осенью Павлов покинул Россию.

Родственники, наконец, начали получать письма Ивана, отправленные из «Лефортова» еще в сентябре. Однако свидания следователь не разрешает.

Защита и обвиняемый знакомятся с уголовным делом, в котором 20 томов и из которого нельзя делать ни выписок, ни копий — только выучить наизусть.

В деле Сафронова, по словам адвокатов, два эпизода, источник сведений, составляющих гостайну, не найден, зато сведения есть в интернете. Почти сразу после задержания Ивана стало известно, что в его деле на тот момент было уже семь томов. Это позволяет сделать вывод, что следили за ним давно.

Иван Сафронов долгое время работал в «Коммерсанте», где ранее трудился и его отец. Сафронов-старший тоже занимался военной тематикой. Он погиб в 2007 году — выпал из окна лестничной площадке в подъезде своего дома на Нижегородской улице. Как предполагают, это было убийство. Однако следствие заявило, что не нашло подтверждения этой версии.

Коллеги Сафронова-младшего предполагают, что причиной обвинения в госизмене стала, в том числе, статья от 2019 года, в которой говорилось о поставках российских истребителей Египту.

В сентябре Иван Сафронов написал для The New Times колонку, в которой рассказал о жизни в тюрьме.





*Иван Павлов включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»