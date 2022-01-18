Защита Сафронова пожаловалась на ограничения в работе с материалами дела

Как пишет «Коммерсантъ», защита утверждает, что следствие запретило в свободном режиме делать любые выписки из засекреченного уголовного дела Ивана Сафронова. Это произошло еще на стадии предварительного следствия, запрет касался даже тех документов, которые не относятся к государственной тайне. По окончанию расследования Чабан тоже запретил защитникам делать выписки в ходе изучения материалов.

По словам адвоката Дмитрия Талантова, им можно делать записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе и выдается на несколько часов. Юрист подчеркнул, что это грубо нарушает права Сафронова на защиту, поскольку записки адвокатов для внутреннего пользования находятся в прямом доступе следователей.

«Фактически нам предложено на слух воспринять более 20 томов уголовного дела, хотя, естественно, адвокатам надо делать выписки из секретных документов со ссылками на нормы права, их анализа и т. д.», — пояснил Талантов.

Издание отмечает, что первую жалобу адвокатов Лефортовский суд Москвы уже отклонил. Решение по второй еще не вынесено.

«Логика у наших оппонентов весьма странная: если в деле есть хоть один секретный документ, составляющий гостайну, секретным является все дело, но следователь не может дать правового объяснения этому своему утверждению», — подчеркнул Талантов. Он пояснил, что секретным в этом деле можно считать один определенный документ, а все остальные должны быть в свободном доступе адвоката, что в свое время подтвердил Конституционный суд.