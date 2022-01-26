Суд ограничил Ивана Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами дела

Лефортовский суд Москвы удовлетворил просьбу следователя ФСБ Александра Чабана, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Иван Павлов*, ранее представлявший интересы Сафронова, обвиняемого в госизмене. По его словам, журналист и его защитники должны до 11 февраля завершить ознакомление с материалами дела, которые занимают около 10 тысяч страниц.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, обвиняемого и его защитников нельзя ограничивать в сроках ознакомления с материалами уголовного дела за исключением случаев, когда они «явно затягивают» процесс уточняет «Медуза»*.

По мнению адвоката журналиста Дмитрия Катчева, следствие «торопится передать дело в суд и хочет успеть до 7 апреля — в этот день истекает срок нахождения под стражей Ивана Сафронова». Юрист добавил, что на изучение материалов нужно еще несколько месяцев.

17 января стало известно, что следователь Чабан запретил адвокатам Ивана Сафронова делать выписки из засекреченного дела, даже если документы в нем не относятся к гостайне. Записи можно делать только в секретной тетради, которая хранится в сейфе. При этом у следствия есть к ней прямой доступ.

*Иван Павлов и «Медуза»* включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»