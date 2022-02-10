В Сенате США призвали ввести санкции против России из-за кибератак на Украину

Как пишет Politico со ссылкой на сенаторов, некоторые законодатели настаивают на включении возможности санкций за кибератаки в более широкий законопроект о мерах против России в случае вторжения в Украину. При этом предполагается, что указанные меры применят и без вторжения.

Сенатор Боб Менендес заявил, что Конгресс рассматривает возможность введения новых санкций за уже предпринятые хакерские атаки на Украину. О каких конкретно санкциях идет речь, не уточняется.

В середине января на сайты госорганов Украины, в том числе министерств иностранных дел и образования, произошла масштабная кибератака. Через несколько часов доступ к ресурсам восстановили.

В СБУ обвинили связанные с российскими спецслужбами хакерские группы. В Госдепе США заявили, что атака проведена «по проверенной временем российской схеме», но не связали ее напрямую с Москвой.