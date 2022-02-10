Суд вынес приговор по делу канских подростков

Восточный окружной военный суд вынес приговор подросткам из Канска по делу о подготовке теракта из-за планов построить и взорвать здание ФСБ в видеоигре Minecraft. Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Никита Уваров получил пять лет колонии по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Ему также назначили штраф 30 тысяч рублей.

Обоих приятелей Уварова освободили от уголовной ответственности, поскольку они «оказали содействие следствию (на основании примечания к статье)», сообщил Чиков.

7 февраля Никита Уваров выступил с последним словом. 16-летний подросток рассказал, какое давление оказывали на него и его близких силовики. «Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством», — заявил он. Уваров добавил, что «просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать».

Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева задержали в ноябре 2020 года, когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Силовики изъяли у них телефоны и обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали планы построить и взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Было возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. В марте 2021-го года СК прекратил дело об организации террористического сообщества из-за отсутствия состава преступления.

В мае того же года Уварова выпустили из СИЗО, в августе Михайленко и Андреева освободили из-под домашнего ареста.