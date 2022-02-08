Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 8 февраля

Макрон провел переговоры с Путиным и Зеленским

В МИД РФ назвали условия признания правительства талибов

Лефортовский суд поедет судить Навального в ИК-2

Петиция с требованием отставки Кадырова набрала за сутки более 100 тысяч подписей

Почти половина людей, объявленных «иноагентами», уехала из России