Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 8 февраля

Главное
- Путин и Макрон провели переговоры в Кремле. Встреча продлилась более пяти часов, основной темой стала ситуация вокруг Украины. Президент России заявил, что урегулировать кризис в Донбассе можно только путем выполнения минских соглашений, даже если они не устраивают Киев. Владимир Путин добавил, что считает возможным положить некоторые идеи Эммануэля Макрона в основу совместных шагов для урегулирования ситуации в Украине. Французский лидер со своей стороны назвал переговоры содержательными. «Ближайшие дни будут решающими. И вот эти плотные дискуссии, которые у нас прошли, будут способствовать этому», — заявил он.
- «Макрон пытался Путину что-то предлагать, но явно разговор получился мало осмысленным. Французский президент, судя по пресс-конференции по итогам встречи, из 5 часов, наверное, часов пять выслушивал Путина честно. Макрон профессиональный переговорщик, ему не привыкать. Потом он озвучил предложения Франции какие-то. Даже не очень важно, честно говоря, какие. Потому что Путин, похоже, на это не слишком вежливо дал понять, что "давайте уже после выборов". А пока все, что мы хотим сказать, читайте в наших ответах НАТО и США», — отмечает политолог Иван Преображенский.
- «Разговоры останутся разговорами и не более того. По этому поводу французская Le Figaro накануне визита ехидно заметила, что “двум мужчинам, которые сильно разочаровали друг друга за пять лет, предстоит долгий разговор”. Но разочарованным мужчинам нужна даже такая бестолковая беседа. Для Макрона, как отмечает агентство Bloomberg, важно продемонстрировать накануне президентских выборов во Франции “весомую роль Парижа” в безопасности Европы. То есть его собственную роль успешного миротворца. Путину льстит международное внимание и сознание собственной значимости. Все останутся довольны самим фактом переговоров, а больше ничего и не надо» — полагает журналист Александр Подрабинек.
- Макрон раскрыл видение минских соглашений Путиным и Зеленским. Россия и Украина остаются приверженными выполнению договоренностей, заявил президент Франции по итогам переговоров с украинским коллегой. Он добавил, что минские соглашения служат инструментом защиты территориальной целостности Украины, и все стороны должны выполнять взятые на себя по ним обязательства.
- Заявления Зеленского по поводу российского вторжения «нервируют Запад». Украинский президент призывает не паниковать по поводу возможной войны. Отмечается, что «Зеленский идет по тонкому льду, зная, что экономика его страны может сильно пострадать даже в случае сдерживания российских войск; он должен говорить об угрозе, но в то же время, по его словам, стремится избежать паники на рынках и в финансовом секторе». Аналитики говорят, что это борьба с кризисными коммуникациями.
- «Очевидно, что он хочет, чтобы граждане сохраняли спокойствие, но из-за противоречивой информации или ее отсутствия может распространиться паника. Это сложная задача», — заявила эксперт Chatham House Орися Луцевич.
- В Кремле опровергли «сделку» с Францией по Украине. Ранее The Financial Times писала, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились об условиях снижения напряженности. «FT, конечно же, написала по сути неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- «Мы точно не знаем, что предложил Макрон. Можно только догадываться, есть несколько гипотез. <…> Франция смотрит на Россию как на силу, которая присутствует не только в европейском театре и противостоит Франции не только в Европе, поэтому тут, возможно, какие-то предложения касались не только Украины. Конечно, мы в Украине боимся больше всего того, что Франция как член нормандского формата, как страна, которая входит в нормандский формат, что будет какое-то давление в той или иной форме насчет того, чтобы Украина принимала российскую версию Минска, что абсолютно неприемлемо для Украины. Это самый наш большой страх», — заявила глава международного отдела Украинского кризисного медиа-центра Татьяна Огаркова.
- «РФ и так собиралась выводить 30 тыс. военнослужащих из РБ. И В. В. Путин никогда не пойдёт на то, чтобы разместить ядерное РФ-оружие на территории другой страны (РБ или какой-то ещё). Но теперь это — большая уступка Эммануэлю Макрону. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное (с)», — уверен политолог Станислав Белковский.
- Байден пообещал не допустить запуска «Северного потока – 2» в случае вторжения РФ в Украину. Об этом президент США заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока – 2" больше не будет. Мы сделаем это. Я обещаю, мы сможем это сделать", — сказал Джо Байден. «Все забывают, что России нужно иметь возможность продавать нефть и газ. Россия опирается на это. Это по сути единственное, что у нее есть, если говорить об экспорте», — подчеркнул президент США.
- «По всей видимости, американцы пытались убедить немецких коллег, что в случае чего подставят плечо. Блажен, кто верует. То есть плечо-то подставлено будет, кто бы спорил. Вопрос, как мы с вами понимаем, будет звучать так – “почем вы, девушки, красивых любите?” Немцы, по всей видимости, уже все подсчитали – цена этой любви такая, что потом и Европа, и в частности Германия будут годами за нее рассчитываться», — считает профессор ВШЭ, экономист Евгений Коган.
- «В общем, речь идет об “иранских” санкциях — Байден и Шольц все время говорят о жизни без русского газа», — отметил журналист Глеб Морев.
- В МИД РФ назвали условия признания правительства талибов***. Для этого необходимо создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека в Афганистане. Как заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, талибов*** придётся убеждать пойти на эти меры. «В правительстве есть представители других этнических групп, но все они — члены движения талибов***. Мы не называем имена, конкретные персоналии, они сами должны определить. Второе — мы ожидаем от талибов*** выполнения базовых правочеловеческих норм. В первую очередь это, конечно, касается женщин, их прав на работу и другие обычные гражданские права», — сказал дипломат.
Репрессии
- Лефортовский суд поедет судить Навального в ИК-2. 15 февраля в 10:00 утра в ИК-2 города Покрова Владимирской области начнется выездное заседание Лефортовского суда Москвы по обвинению Алексея Навального в оскорблении судьи, прокурора, внука ветерана и четырех эпизодов мошенничества, сообщила NT адвокат политика Ольга Михайлова.
- «Очевидно, что единственная цель рассмотрения дела Алексея Навального в колонии — максимально скрыть процесс от глаз общественности и журналистов. В колонию объективно сложнее попасть журналистам — нужно получать разрешение администрации (ст. 24 УИК РФ). Сторонникам и родственникам попасть на заседание практически невозможно», — пояснила юрист Анастасия Буракова.
- «Колония является режимным объектом, пронос на ее территорию телефонов, компьютеров и прочей техники категорически запрещен. Учитывая это, я не понимаю, как будут там проходить наши заседания и как мы и свидетели будем туда проходить», — заявила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
- «Судья по вызову из ФСБшного Лефортовского суда приедет прямо в колонию, чтобы выписать новый срок. Гласность процесса обеспечат, очевидно, пригласив в зал суда заслуженных журналистов Марию Бутину и Антона Красовского. Настоящая, без преувеличений и натяжек уже, практика родом из 1937 года. Предельно показательный беспредел. Призван он, конечно, замаскировать зияющую пустоту самого дела. По этой же причине следствие посадило адвокатов на "подписки о неразглашении", тут Путин взял очередной урок у Лукашенко», — уверен соратник Навального Леонид Волков.
- «Адвокаты под подпиской о неразглашении, нормальных журналистов на заседание не пустят, так ещё и имитация суда прямо в колонии, за железными дверями, подальше от лишних глаз. Это насколько же там даже по меркам российского правосудия кривое и смехотворное “дело”, что приходится так изворачиваться», — констатирует политик Владимир Милов.
- Петиция с требованием отставки Кадырова набрала за сутки более 100 тысяч подписей. Петицию на сайте Change.org разместил политик Илья Яшин. В ней говорится, что при Рамзане Кадырове Чечня превратилась в обособленное государство, а ее руководство допускает публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. Яшин также указал, что Кадыров сам признает неспособность решить экономические проблемы, без федеральных дотаций Чечня «не продержится и трех месяцев».
- «Я хочу, чтобы в моей стране работали законы. И кто бы ни был моим оппонентом, я буду бороться с ним законными методами. <…> Я политик. А оружие политика — слово. И я искренне верю, что громко сказанное слово правды сильнее любого огнестрела», — пояснил Яшин свою инициативу.
- «Я подписал эту петицию не потому, что верю в возможность отставки Рамзана Кадырова. Но я считаю, что для рядового гражданина это вполне адекватная и приемлемая форма выразить свое мнение по поводу его действий. В обращении Ильи Яшина все сказано предельно четко и откровенно. Готов подписаться под каждым словом», — заявил член СПЧ Игорь Каляпин.
- «Дождь»* подал на Кадырова заявление в СКР. Поводом стало видеообращение главы Чечни, в котором он призвал возбудить уголовные дела против этого телеканала, «Новой газеты», правозащитника Игоря Каляпина и журналистки Елены Милашиной. «Дождь»* сообщил о преступлении, совершенном главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Имеется в виду «возбуждение ненависти, либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал “Дождь”*».
- Нижегородский СК не стал проводить проверку по заявлению о похищении Заремы Мусаевой. Как рассказал глава «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, в ответ на сообщение о преступлении, которое он подал, местный Следственный комитет заявил, что перенаправил заявление в прокуратуру Чечни, поскольку «фактически обжалуются процессуальные действия при расследовании уголовного дела, находящегося в производстве» управления СК по Чеченской Республике.
- «Понимаете, да? Преступление, которое совершили полицейские в Нижнем Новгороде, отправили на юг за 2 000 км от места совершения. Это как если бы убийство в Питере отправили расследовать в Москву, потому что убийца родом из Москвы», — заявил Бабинец.
- «Своё трусливое решение нижегородские следователи пытаются обосновать тем, что обжалуются якобы "процессуальные действия" чеченского следователя. На самом деле это совершенно не так. <…> В заявлении говорилось о действиях, совершенных чеченскими полицейскими в Нижнем Новгороде, которые НЕЗАВИСИМО от постановления чеченского следователя являлись: явно выходящими за пределы их полномочий; явно нарушающими конституционные права граждан и нормы федеральных законов РФ; явно имеющими признаки преступления. Эти преступные действия нижегородские следователи, по-видимому, считают нормальными и законными. Трусы и предатели. Впрочем, это не новость», — заключил член СПЧ Игорь Каляпин.
- Основатель Gulagu.net ответил на угрозы в его адрес. Владимир Осечкин записал видеообращение после того, как ему стали угрожать убийством.»Что бы ни происходило дальше, я не боюсь. Я знаю, что мы все сделали правильно», — заявил правозащитник, который сейчас находится во Франции. По словам источника Gulagu.net в чеченской диаспоре за рубежом, в среде выходцев из Чечни в Москве ищут киллера, который совершит убийство за 100 тыс. евро. Еще один источник, по данным правозащитников, передал, что «во ФСИН и ФСБ» якобы нашли исполнителей среди выходцев из Северного Кавказа.
- «Огромное спасибо смелым чеченцам во Франции, кто вместо участия в преступлении сообщил нам об этом. Мы уважаем чеченский народ, дружим со многими чеченцами и не ждём ножа в спину от них. Но при этом понимаем, что российские спецслужбы будут стараться всё сделать чужими руками. Основной их мотив — не личная неприязнь, а желание сохранить пыточную систему. Без неё они не понимают, как работать дальше, как “раскрывать”, как подчинять, как управлять народом», — заявил сам Осечкин.
- Почти половина людей, объявленных «СМИ-иноагентами», уехала из России или собирается покинуть страну. Из 75 человек, получивших в РФ этот статус, не менее 32 уехали за границу или готовятся к отъезду, 14 сделали это еще до включения в список. На сегодня в реестре 41 журналист (из них в России остаются не более 21), 20 координаторов движения «Голос» (за границу уехали минимум трое) и 14 адвокатов, правозащитников и художников (за пределами РФ находятся девять человек). Основной причиной отъезда они назвали угрозу уголовного преследования. При этом большинство уехавших оставляют надежду вернуться: они маркируют свои публикации в соцсетях, зарегистрировали юрлицо и отправляют в Минюст финансовые отчеты.
- Минюст потребовал ликвидировать благотворительный фонд «Сфера»*. Он выступает финансовым оператором «Российской ЛГБТ-сети»*. «Вся деятельность “Сферы” идет в разрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости. Деятельность ЛГБТ-сообществ и их активистов нацелена на масштабное и концептуальное изменение восприятия института семьи, традиционных семейных ценностей в части гендерной идентичности», — утверждают в Минюсте. Там уверены, что деятельность фонда «не соответствует целям создания некоммерческой организации, особенно имеющей статус благотворительной, и основным традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции РФ».
- Марию Алехину арестовали на 15 суток из-за фотографии от 2015 года. Участницу Pussy Riot обвинили в публичной демонстрации нацистской символики, сообщила адвокат «Апологии» Вероника Полякова. Речь идет о фотографии девушек в платьях, опубликованной в Instagram. На снимке была подпись с индийскими символами, в том числе, как решили в полиции, свастиками.
- Священник, которому за поддержку Навального грозила ссылка в монастырь, покинул Россию. Георгий Сухобокий переехал в Польшу после того, как ему начали поступать письма с угрозами. До этого ульяновский священник критически отзывался в соцсетях о епископе Мелекесской епархии Диодоре, а также высказывался в поддержку Алексея Навального.
- «Хотел в Украину, но не поехал в связи с угрозой войны. Служить священником я тут не собираюсь. Когда путинский режим падет, планирую вернуться и далее служить священником, если будет такая возможность», — пояснил Сухобокий.
*Телеканал «Дождь», «Российская ЛГБТ-сеть», фонд «Сфера», движение «Голос» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
***«Талибан» — запрещённое в России террористическое движение