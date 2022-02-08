WP: заявления Зеленского по поводу российского вторжения «нервируют Запад»

Призывы украинского президента не паниковать по поводу возможного вторжения России заставляют Запад нервничать, пишет The Washington Post.

«Зеленский идет по тонкому льду, зная, что экономика его страны может сильно пострадать даже в случае сдерживания российских войск. Он должен говорить об угрозе, но в то же время, по его словам, стремится избежать паники на рынках и в финансовом секторе», — пишет издание.

Опрошенные WP эксперты говорят, что это — борьба с кризисными коммуникациями. «Очевидно, что он хочет, чтобы граждане сохраняли спокойствие, но из-за противоречивой информации или ее отсутствия может распространиться паника. Это сложная задача», — заявила эксперт Chatham House Орися Луцевич.

В своих последних заявлениях президент Украины говорил, что не отрицает возможность эскалации конфликта, и напомнил, что эта опасность существует восемь лет, с аннексии Крыма и начала боев в Донбассе. При этом наращивание российских сил он называет актом психологического давления, не отличающимся существенно от того, что происходило у границ весной 2021 года.

По данным WP, высказывания украинского президента вызывают трения с западными партнерами и беспокойство среди его сограждан по поводу его способности успешно управлять положением страны. Западные политики регулярно говорят, что вторжение в Украину возможно, и российские войска собираются возле ее границы не просто так. По данным WP, политики США и Европы обеспокоены тем, что «Зеленский не может мобилизовать страну и вместо этого тратит энергию на борьбу с политическими оппонентами, такими, как Петр Порошенко».

Так, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что полномасштабная российская атака может быть ужасной, особенно если достигнет украинских городов. Чиновники администрации Джо Байдена выразили раздражение по поводу заявлений Зеленского. Источник WP в Белом Доме назвал призывы украинского президента «ошеломляющими» и «самосаботажем».

Европейский дипломат рассказал изданию, что в последнее время тон Зеленского меняется на более обеспокоенный, но непонятно, не произошло ли это просто для того, чтобы дать лидерам стран НАТО то, что они хотят. На одной из недавних пресс-конференций президент Украины открыто обвинял западных чиновников и СМИ в том, что они вызывают панику и дестабилизацию в стране, настаивая на угрозе войны. Также он призвал НАТО решить, попадет ли Украина в его ряды.