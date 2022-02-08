Петиция с требованием отставки Кадырова набрала за сутки более 100 тысяч подписей

В ней говорится, что при Рамзане Кадырове Чечня превратилась в обособленное государство, а ее руководство допускает публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. Яшин также указал, что Кадыров сам признает неспособность решить экономические проблемы, без федеральных дотаций Чечня «не продержится и трех месяцев».

Лидер Чечни Рамзан Кадыров называл семью Янгулбаевых причастными к организации нападения на чеченского силовика в Турции и призывал «уничтожить их» как пособников террористов. 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил в Instagram, что семью Янгулбаевых «будем преследовать, пока не отрежем головы и не убьем», также угрожая тем, кто переведет видео на русский язык. Позже главы чеченских управлений МЧС и Росгвардии, а также начальник МВД по Грозному записали обращение, в котором обещают найти Янгулбаевых и «взять спрос за их слова». В Грозном 2 февраля прошел митинг, на котором люди жгут заранее подготовленные плакаты с фотографиями членов этой семьи и кричат «Ахмат — сила». По данным чеченских СМИ, в акции приняли участите около 400 тыс. человек. Это больше, чем население Грозного.

В Кремле заявляли, что у президента России нет планов разбираться с похищением Заремы Мусаевой, называли происходящее «фантастической историей», а угрозы Кадырова, в том числе правозащитникам и журналистам — его личным мнением.