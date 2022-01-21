В Кремле «предпочли не верить» в похищение жены чеченского судьи в отставке

Жену судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему накануне задержали люди, представившиеся полицейскими и приехавшие на автомобилях с чеченскими номерами. Это произошло в Нижнем Новгороде, где проживает семья.

«Вообще фантастическая история. Мы предпочитаем не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж слишком в неправдивое время мы живем», ― заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина. Он сказал, что видел сообщения СМИ, но не знает, насколько они достоверны. «Но, разумеется, если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то, соответственно, кто-то подает заявление в полицию, и полиция начинает действовать», ― сказал спикер Кремля. На вопрос, признают ли в Кремле особый статус за силовиками из Чечни, Песков ответил, что у них «нет и быть не может» никакого особого статуса. «Мы единая страна, у нас есть МВД, другие специальные службы, и в этих рамках должна вестись вся работа. О чем-то другом речи быть не может», ― заключил пресс-секретарь президента.

Ранее «Комитет против пыток» сообщил, что накануне вечером в Нижнем Новгороде неизвестные, приехавшие на машинах с чеченскими и ставропольскими номерами и представившиеся полицейскими, силой вывезли из квартиры Зарему Янгулбаеву. Один из ворвавшихся в квартиру мужчин показал документы на имя оперативного сотрудника ГУ МВД по Чечне Адама Мадигова.

Адвокат Наталья Добронравова рассказала «Дождю»*, что Янгулбаеву «тащили волоком» и предположительно били. На лестничной клетке женщина потеряла сознание.

Бывший сотрудник «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, сын Заремы, ранее рассказывал, что в Чечне у него пропали около 40 родственников. Он связал похищение матери с «нетерпимостью [главы Чечни Рамзана] Кадырова к критике и инакомыслию».

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»