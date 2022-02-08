Минюст потребовал ликвидировать благотворительный фонд «Сфера»*

Управление Минюста по Петербургу и Ленобласти потребовало через суд ликвидировать благотворительный фонд «Сфера»*, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Вся деятельность “Сферы” идет в разрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала с учетом территориальной оседлости. Деятельность ЛГБТ-сообществ и их активистов нацелена на масштабное и концептуальное изменение восприятия института семьи, традиционных семейных ценностей в части гендерной идентичности», — утверждают в Минюсте.

Там уверены, что деятельность фонда «не соответствует целям создания некоммерческой организации, особенно имеющей статус благотворительной, и основным традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции РФ». В иске говорится, что «Сфера» «представляет угрозу публичному порядку и режиму законности в деятельности всех институтов гражданского общества».

Иск удет рассматриваться в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга, дата заседания пока не назначена.

Как напоминает телеканал «Дождь»*, прокуратура несколько раз требовала заблокировать сайт и соцсети «Российской ЛГБТ-сети», однако затем отказывалась от исков.

*«Российская ЛГБТ-сеть», фонд «Сфера» и телеканал «Дождь» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»