Основатель Gulagu.net ответил на угрозы в его адрес

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин зависал видеообращение после угроз убийством в его адрес. Ролик появился на YouTube-канале правозащитной организации.

В нем Осечкин, который находится во Франции, говорит о роли проекта Gulagu.net. «Первые шаги по разоблачению пыточного конвейера в России <…>. Что бы ни происходило дальше, я не боюсь. Я знаю, что мы все сделали правильно», — заявляет Владимир Осечкин.

Ранее правозащитники сообщили о подготовке в России убийства основателя Gulagu.net. Так, источник в чеченской диаспоре за рубежом рассказал, что якобы в среде выходцев из Чечни в Москве ищут киллера, который совершит убийство за 100 тыс. евро. Еще один источник, по словам правозащитников, передал, что «во ФСИН и ФСБ» якобы нашли исполнителей среди выходцев из Северного Кавказа. Участники проекта заявляли, что мотив организаторов убийства — желание сохранить пыточную систему.

Проект Gulagu.net сообщает о пытках в российских колониях и СИЗО, видеозаписи были слиты из архивов учреждений ФСИН. Это привело к отставке руководства ведомства по Саратовской области и сотрудников центрального аппарата ФСИН, а также главы федерального ведомства. В России возбудили 17 уголовных дел, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки.