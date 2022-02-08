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Байден пообещал не допустить запуска «Северного потока – 2» в случае вторжения РФ в Украину

08.02.2022

Об этом президент США заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем

«Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока – 2" больше не будет. Мы сделаем это. Я обещаю, мы сможем это сделать", — сказал Джо Байден на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Шольц со своей стороны отметил, что «мы будем действовать согласованно» в вопросе санкций, не произнеся названия газопровода.

«Все забывают, что России нужно иметь возможность продавать нефть и газ. Россия опирается на это. Это по сути единственное, что у нее есть, если говорить об экспорте», — подчеркнул Байден. Он выразил уверенность, что Россия пострадает, «если подобные поставки прекратятся». При этом американский лидер отметил, что США думают над тем, как помочь Европе, если она столкнется с перебоями поставок углеводородов из РФ.

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