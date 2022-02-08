Марию Алехину арестовали на 15 суток из-за фотографии от 2015 года

Как пишет «Медиазона»* со ссылкой на адвоката «Апологии» Веронику Полякову, Алехину задержали 7 февраля после посещения инспектора ФСИН и отвезли в ОВД по Тверскому району. Там на нее составили протокол о демонстрации нацистской символики из-за фотографии девушек в платьях, опубликованной в 2015 году в Instagram. На снимке была подпись с индийскими символами, в том числе, как решили в полиции, свастиками.

В декабре 2021 года Алехину уже арестовывали на 15 суток по той же статье. Тогда поводом стала фотография 2015 года с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и символом, похожим на свастику.

В сентябре девушку приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу».

*«Медиазона» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»