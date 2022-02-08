Священник, которому за поддержку Навального грозила ссылка в монастырь, покинул Россию

Ульяновский священник Георгий Сухобокий, которого уволили с должности пресс-секретаря Мелекесской епархии за пост об Алексее Навальном, рассказал изданию «Можем объяснить», что покинул Россию. По его словам, в конце января он переехал в Польшу, так как после своих критических публикаций в соцсетях о епископе Мелекесской епархии Диодоре начал получить письма с угрозами.

Сухобокий пояснил, что выбрал Польшу, поскольку у него есть польские корни и он свободно владеет языком. Сейчас он ищет работу. «Служить священником я тут не собираюсь. Когда путинский режим падет, планирую вернуться и далее служить священником, если будет такая возможность», — сказал Сухобокий.

В октябре 2021 года священник опубликовал в Facebook пост, что Европарламент присудил Алексею Навальному премию Сахарова. «Раньше я его критиковал, но теперь готов пожать ему руку», — написал Сухобокий. Через неделю стало известно, что его уволили с должности пресс-секретаря епархии, напоминает «Медуза»*. Затем указом местного епископа его запретили в служении на полгода, а также «сослали» в мужской монастырь на «духовную реабилитацию». Сухобокий отказался подчиняться.

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»