«Дождь»* подал на Кадырова заявление в СКР после обвинений телеканала в «терроризме»

Телеканал «Дождь»* передает, что подал в Следственный комитет заявление, в котором сообщил о преступлении, совершенном главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ранее руководитель региона назвал «Дождь»*, «Новую газету», ее журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами».

Поводом для подачи заявления указано видеообращение Кадырова, опубликованное на его странице в соцсети «ВКонтакте» 1 февраля. В нем глава Чечни призвал возбудить уголовные дела против «Дождя»*, «Новой газеты», Каляпина и Милашиной.

По мнению телеканала, это Кадыров сказал это «с целью возбуждения ненависти, либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь». Действия главы Чечни могут быть квалифицированы по п. «а» ч.2, ст. 282 УК РФ.

В заявлении «Дождя»* говорится, что ни один его сотрудник не подвергается и не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме, а в отношении телеканала и его главных редакторов не выносились предупреждения согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, не составлялись протоколы об административных правонарушениях за распространение экстремистских материалов или оправдание террористической деятельности.

Ранее заявление на Рамзана Кадырова подала в СКР «Новая газета».

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»