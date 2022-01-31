«Новая» подала заявление на Кадырова в СК

«Новая газета» обратилась в СК с заявлением на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Заявление подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

«Новая газета» требует возбудить уголовное дело против Кадырова по статье о возбуждении ненависти или вражды за то, что он назвал журналистку газеты Елену Милашину и члена СПЧ Игоря Каляпина «террористами».

«Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: «Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились», — говорится в заявлении.

Речь идет о посте в Telegram-канале Кадырова, опубликованном 24 января. Лидер Чечни писал в нем о ситуации вокруг похищения чеченскими силовиками супруги федерального судьи Заремы Мусаевой. В нем он назвал Милашину и Каляпина, неоднократно заявлявших о нарушении прав в регионе, «пособниками террористов», сказав, что они «зарабатывают на теме Чеченской республики».

В СПЧ призвали федеральные власти обратить внимание на поведение Кадырова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава республики имеет право употреблять подобные слова как частное лицо.

Зарему Мусаеву похитили в Нижнем Новгороде 20 января. Женщину с диабетом увезли из дома без лекарств и верхней одежды. Затем выяснилось, что ее вывезли в Чечню. Сына Мусаевой подозревают в администрировании Telegram-канала о нарушении прав человека в республике. Кадыров обвинил ее семью в поддержке терроризма. Сейчас женщина задержана. Ранее адвокатам продемонстрировали заявление с её подписью, в котором она отказывается от их услуг.