В МИД РФ назвали условия признания правительства талибов*

Как заявил в интервью РБК спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, талибов* придётся убеждать пойти на эти меры.

«И министр иностранных дел неоднократно, и президент России говорили о том, что есть набор требований со стороны мирового сообщества — это этнополитическая инклюзивность правительства. В правительстве есть представители других этнических групп, но все они — члены движения талибов*. Мы не называем имена, конкретные персоналии, они сами должны определить. Второе — мы ожидаем от талибов выполнения базовых правочеловеческих норм. В первую очередь это, конечно, касается женщин, их прав на работу и другие обычные гражданские права», — сказал дипломат.

«Талибан» — запрещённое в России террористическое движение.