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Почти половина людей, объявленных «СМИ-иноагентами», уехала из России или собирается покинуть страну

08.02.2022

Из 75 человек, получивших в РФ этот статус, не менее 32 уехали за границу или готовятся к отъезду, 14 сделали это еще до включения в список

Такие данные приводит «Русская служба Би-би-си».

На сегодня в реестре 41 журналист (из них в России остаются не более 21), 20 координаторов движения «Голос» (за границу уехали минимум трое) и 14 адвокатов, правозащитников и художников (за пределами РФ находятся девять человек).

Основной причиной отъезда они назвали угрозу уголовного преследования. При этом большинство уехавших оставляют надежду вернуться: они маркируют свои публикации в соцсетях, зарегистрировали юрлицо и отправляют в Минюст финансовые отчеты.

*«Голос» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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