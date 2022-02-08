Почти половина людей, объявленных «СМИ-иноагентами», уехала из России или собирается покинуть страну

Такие данные приводит «Русская служба Би-би-си».

На сегодня в реестре 41 журналист (из них в России остаются не более 21), 20 координаторов движения «Голос» (за границу уехали минимум трое) и 14 адвокатов, правозащитников и художников (за пределами РФ находятся девять человек).

Основной причиной отъезда они назвали угрозу уголовного преследования. При этом большинство уехавших оставляют надежду вернуться: они маркируют свои публикации в соцсетях, зарегистрировали юрлицо и отправляют в Минюст финансовые отчеты.

*«Голос» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»