Макрон раскрыл видение минских соглашений Путиным и Зеленским

«Я обсуждал эти вопросы с президентом Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас, что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру», — сказал Эммануэль Макрон по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он добавил, что минские соглашения служат инструментом защиты территориальной целостности Украины, и все стороны должны выполнять взятые на себя по ним обязательства.

Как уточняет РБК, переговоры Макрона и Зеленского продлились меньше часа. Президент Франции прилетел в Киев из Москвы, где днем ранее состоялись многочасовые консультации с Владимиром Путиным. Их результаты французский лидер оценил положительно. По его словам, они достигли цели и помогли предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины.

«Я добился того, чтобы не было ухудшения или эскалации. Для меня было важно <...> предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. Эта моя цель выполнена», — сказал Макрон.

Фото: Reuters