FT сообщила о сделке Путина и Макрона по Украине

Владимир Путин и Эммануэль Макрон заключили сделку по деэскалации обстановки вокруг Украины, но Москва ждет от США одобрения условий, пишет The Financial Times со ссылкой на источники среди французских официальных лиц. По их словам, Россия также согласилась на диалог относительно развертывания собственных вооруженных сил и вывести из Белоруссии до 30 тысяч военнослужащих по завершении совместных с Минском маневров «Союзная решимость – 2022».

«Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по Евросоюзу и НАТО, в первую очередь США. Пока рано говорить о чем-то еще», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На пресс-конференции после переговоров в Москве Макрон сообщил, что Путин готов обсуждать деэскалацию ситуации вокруг Украины. По словам французского лидера, необходимо сформировать конкретные гарантии безопасности для всех стран региона, включая Россию, Украину и ЕС. Такой шаг, по его мнению, позволит добиться стабильности и создать «новый порядок безопасности».

Страны Запада с осени 2021 года обвиняют Россию в подготовке вторжения в Украину. Москва категорически отвергает обвинения.