В Кремле опровергли «сделку» с Францией по Украине

«FT, конечно же, написала по сути неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РБК).

Ранее The Financial Times сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве договорился, что РФ не будет предпринимать новых «военных инициатив». Москва также согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил, пишет издание. В материале отмечалось, что это предварительные договоренности, которые нуждаются в одобрении Вашингтона.

Указывалось также, что Путин согласился вывести из Белоруссии 30 тыс. военнослужащих, когда завершатся совместные с Минском учения «Союзная решимость-2022».

Песков со своей стороны подчеркнул, что Россия и не намеревалась оставлять контингент в республике.

«Если вы внимательно следили, то никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории [Белоруссии]», — сказал спикер Кремля.