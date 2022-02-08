Нижегородский СК не стал проводить проверку по заявлению о похищении Заремы Мусаевой

Как рассказал глава «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, в ответ на сообщение о преступлении, которое он подал, местный СК заявил, что перенаправил заявление в прокуратуру Чечни, поскольку «фактически обжалуются процессуальные действия при расследовании уголовного дела, находящегося в производстве» управления СК по Чеченской Республике.

«Понимаете, да? Преступление, которое совершили полицейские в Нижнем Новгороде, отправили на юг за 2 000 км от места совершения. Это как если бы убийство в Питере отправили расследовать в Москву, потому что убийца родом из Москвы», — заявил Бабинец.

Зарема Мусаева — супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и мать братьев Янгулбаевых, одного из которых, Ибрагима, в Чечне обвиняют в администрировании Telegram-канала «1ADAT» о нарушениях прав человека в республике. 31 января Ибрагима Янгулбаева в Грозном заочно арестовали и объявили в розыск по статье о публичных призывах к терроризму, ранее он провел в СИЗО около 1,5 лет по обвинению в экстремизме и сообщал о пытках в полиции. Абубакар Янгулбаев работал в «Комитете против пыток», в конце декабря его задержали и допрашивали по делу об оправдании терроризма. Зарему Мусаеву 20 января похитили из квартиры в Нижнем Новгороде вооруженные люди и вывезли в Чечню. Ее муж, дочь и один из сыновей позже покинули Россию, опасаясь за свою жизнь.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров называл семью Янгулбаевых причастными к организации нападения на чеченского силовика в Турции и призывал «уничтожить их» как пособников террористов. 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил в Instagram, что семью Янгулбаевых «будем преследовать, пока не отрежем головы и не убьем», также угрожая тем, кто переведет видео на русский язык. Позже главы чеченских управлений МЧС и Росгвардии, а также начальник МВД по Грозному записали обращение, в котором обещают найти Янгулбаевых и «взять спрос за их слова». В Грозном 2 февраля прошел митинг, на котором люди жгли заранее подготовленные плакаты с фотографиями членов этой семьи и кричали «Ахмат — сила». По данным чеченских СМИ, в акции приняли участите около 400 тыс. человек. Это больше, чем население Грозного.

В Кремле заявляли, что у президента России нет планов разбираться с похищением Заремы Мусаевой, называли происходящее «фантастической историей», а угрозы Кадырова, в том числе правозащитникам и журналистам — его личным мнением.