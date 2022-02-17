Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 17 февраля

Главное
- МИД передал США ответ по гарантиям безопасности и опубликовал его содержание. Документ занимает 11 страниц и содержит следующие ключевые положения: предложение Вашингтону выработать новое «уравнение безопасности», включая проблематику ракет средней и меньшей; вывод всех войск и вооружений США из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Прибалтики; конкретные предложения США и НАТО о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток. В МИД подчеркнули, что если США окажутся не готовы договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».
- Россия выслала зампосла США Барта Гормана. Об этом стало известно после визита главы дипмиссии Джона Салливана в МИД РФ. В посольстве уже обещали ответить на высылку дипломата. Сообщается, что Горман отвечал за ключевые аспекты американо-российских отношений.
- В Белом доме заявили о новом наращивании Россией сил на границе с Украиной. «Власти России заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Однако теперь мы знаем, что это было ложью. За последние несколько дней Москва увеличила своё военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тысяч военнослужащих», — заявил представитель вашингтонской администрации. По его словам, Соединенные Штаты «продолжают получать свидетельства того», что РФ может «в любой момент использовать ложный предлог для вторжения» в Украину.
- Politico назвало новую дату вторжения России в Украину. Теперь важным называют «то, что будет после 20 февраля». Предыдущая дата указывалась для отвлечения внимания, а перспектива вторжения в этот день всегда преувеличивалась. Настоящий рубеж — это 20 февраля, потому что самое главное — то, что будет происходить после этой даты, пишет издание, которое ранее заявляло, что РФ вторгнется в Украину 16-го числа.
- «Было ли 16 февраля фейком? Нет. В чем суть проблемы? Весьма точно ее сформулировал Борис Джонсон, сказав, что речь идет о крупнейшем кризисе европейский безопасности последних десятилетий. Действительно, никогда с середины прошлого века в Европе не скапливалась армия, находящаяся в готовности для завоевания большей части соседней страны. Потому, что никто никого не собирался завоевывать. И если теперь такая армия возле границ Украины стоит, то мы уже в другом мире, в мире войны», — уверен политолог Кирилл Рогов.
- «Путин объединил Европу или, скажем так, Европа объединилась сама. У Украины, например, есть военный бюджет какой-то, равный чему-то, от Запада она получила оружия, в том числе летального, на еще один военный бюджет. Хочу открыть и для Владимира Путина, и для вас секрет — все время прибывают военные самолеты из разных стран. Он получил дипломатическую пощечину. Ему напомнили, что "Северный поток – 2" имеет два крана: один кран в России, а другой кран на Западе, например, в Германии. Ему объяснили, что не только в России кран открывается, а он еще должен быть открыт со стороны Запада», — отмечает журналист Матвей Ганапольский.
- В Кремле не исключили «воспламенения» ситуации в Донбассе в любой момент. «Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — подчеркнул спикер Кремля.
- «Конечно, хочется думать, что вроде бы начавшийся отвод российских войск от границы с Украиной, это откат, а не позиционная игра. Что твердая позиция Украины и интенсивные поставки западного вооружения сделали свое дело. Но ведь может статься и так, что это всего лишь публичная демонстрация миролюбия, которое моментально испарится после любой устроенной ими же провокации», — пишет журналист Александр Подрабинек.
- ОБСЕ подтвердила обстрелы на линии разграничения в Донбассе. Наблюдатели зафиксировали многочисленные инциденты, включая применение артиллерии. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили, что сообщения об обстрелах поступали от обеих сторон.
- «Что это? Провокация? Началось? Полагаем, в данном случае причины не столь важны, как важен сам факт обострения. Рынки реагируют мгновенно: рубль пошел на 75,7 за доллар США, Сбер, как наиболее характерный индикатор настроений на нашем рынке, на пре-маркете падает на 2,5%. Какие выводы? Повторим: наши опасения подтверждаются, и ничего еще, увы, не кончилось. Вполне возможно, постреляют, и на этом закончится. Но вполне вероятен и более негативный сценарий. Так или иначе, есть ощущение, что российскому рынку и рублю предстоят очередные нелегкие испытания», — предупреждает экономист Евгений Коган.
- Псаки не исключила санкций против окружения Путина в случае нового приговора Навальному. Пресс-секретарь Белого дома не привела подробностей. Джен Псаки лишь признала, что США изучают возможность санкций в отношении ближайшего окружения президента России Владимира Путина, если Алексею Навальному вынесут обвинительный приговор по новому делу.
- Великобритания решила отказаться от практики выдачи «золотых виз». Сообщается, что министр внутренних дел Прити Пател стремится «отказаться от всего режима [«золотых виз»] из опасений, что система может быть использована теми, кто отмывает незаконные средства». «Инвесторская виза» 1-го уровня в прошлом привлекала богатых российских и других международных инвесторов, которые переселились в Великобританию по этой схеме.
Репрессии
- Валерий Соловей после допроса остался в статусе свидетеля. Тот же статус закреплен за его сыном Павлом. Как сообщил адвокат семьи Алексей Добрынин, присутствовавший на допросе, дела было возбуждено СКР еще осенью 2021 года по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды по признаку принадлежности к определенной социальной группе, совершенное организованной группой лиц). По словам адвоката, под «социальной группой» в постановлении о производстве обыска указаны правоохранительные органы. По предварительной информации, дело возбуждено из-за публикаций в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР».
- «Он в порядке, состояние нормальное. Занимается восстановлением [изъятой при обыске] техники», — сообщила The New Times жена Валерия Соловья Светлана.
- «Когда в стране возбуждают уголовные дела против политологов, это значит, что всё очень плохо с политикой», — считает политик Лев Шлосберг.
- Суд заменил отцу Ивана Жданова условный срок реальным. Юрию Жданову назначили три года колонии вместо трех лет условно. Жданова-старшего обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, он не признал вину. По версии следствия, он рекомендовал выделить квартиру женщине, которая уже получила субсидию от государства. Позднее недвижимость вернули в госсобственность.
- «Мотивировку мне пришлют по почте недели через две. По каким причинам заменили тяжесть наказания, мы пока не знаем. Юрий Павлович не стеснялся в выражениях и говорил о том, что ему понятно, что его преследуют, потому что у государства нет возможности добраться до его сына. Естественно, он говорил, что это политическое дело, и в очередной раз повторил, что ни у кого не получится заставить его отречься от сына. Мы, конечно же, будем обжаловать. Жданова будут содержать какое-то время в СИЗО, после получения документов из суда этапируют. Мы предполагаем, что это будет колония Вельска на юге Архангельской области», — рассказал The New Times адвокат Юрия Жданова Владимир Воронин.
- СК начал проверять посты Толоконниковой* в соцсетях на оскорбление чувств верующих. По мнению следствия, в них усматриваются действия, выражающие «явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств». Надежде Толоконниковой* грозит до 1 года лишения свободы.
- «К 10-летию знаменитого панк-молебна группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя Мария Алёхина отбывает 15 суток ареста за картинку 2015 года, а в отношении Надежды Толоконниковой Следственный комитет якобы проводит доследственную проверку по делу об оскорблении чувств верующих. Про проверку Надя ничего не знает, поручила адвокату Ирине Хруновой выяснить. Выясним, сообщим», — рассказал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
- Стала известна причина включения адвоката Валерии Ветошкиной в реестр «иностранных агентов». Ей вменяют комментарии СМИ-«иноагентам», а также сотрудничество с «ОВД-Инфо»* из-за того, что она несколько раз выезжала в суд к незаконно задержанным на мирных митингах в январе 2021 года.
- «Распространяешь информацию даже на закрытой странице в Instagram? Получаешь любого вида деньги из-за рубежа? Добро пожаловать в реестр иностранных агентов. По поводу моего внесения в реестр: меня внесли за мою профессиональную деятельность. Должна ли со стороны государства преследоваться юридическая и адвокатская деятельность? Конечно, нет, но это никого не останавливает», — заявила Валерия Ветошкина в комментарии NT.
- «ОВД-Инфо* действительно сотрудничает с адвокатом Ветошкиной и в марте 2021 года оплачивал квалифицированную правовую помощь по защите задержанных, чьи права на свободу собраний были нарушены. Эти 16 тысяч рублей были собраны с помощью народного финансирования, и эти деньги не имеют никакого отношения ни к иностранным государствам, ни к иностранным организациям. <…> Случай Ветошкиной еще раз показывает: дискриминационное по своей сути законодательство об “иноагентах” используется исключительно для подавления свободы слова и свободной гражданской активности, в том числе для препятствования профессиональной деятельности юристов, адвокатов и правозащитных организаций», — говорится в заявлении «ОВД-Инфо»*.
- В Совфеде предложили запретить информацию о радикальном феминизме и чайлдфри. «Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений», — заявила соавтора разрабатываемого законопроекта сенатор Маргарита Павлова, ранее занимавшая должность детского омбудсмена по Челябинской области. По ее словам, «угроза национальной безопасности сегодня сосредоточена в плоскости детства».
- «В антиконституционном заявлении сенатора от Челябинской области, на мой взгляд, совершенно сознательно подменяются понятия. Под видом защиты несуществующих прав эмбрионов нам снова пытаются навязать запрет абортов. <…> В случае с движением чайлдфри Маргарита Павлова защищает права несуществующих детей в ущерб правам граждан России, по той или иной причине отказавшихся от деторождения. Но госпожа сенаторша предлагает запретить убеждения, что также противоречит Конституции. <…> У нас по-прежнему остро стоит проблема социального сиротства, помощи от власти ждут ребята с ограниченными возможностями здоровья, миллионы детей страдают от домашнего насилия — по словам Владимира Путина, в 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних было совершено членами их семей. Поэтому госпоже Павловой я советую заняться защитой прав реально существующих детей в соответствии с российским законодательством», — заявила бывший депутат Госдумы Оксана Пушкина.
- «Если считать традиционными семейными ценностями возможность бить жену, то, конечно, это защищать нельзя. Традиционные ценности не всегда бывают положительными. Я сейчас борюсь в парламенте за закон о противодействии пыткам и аргумент там, что так всегда было. ГУЛАГовско-гестаповские методы в российских государственных учреждениях — это что, тоже традиционные ценности? Поэтому очень осторожно нужно относиться к таким критериям и пафосным словам», — отреагировала сенатор Людмила Нарусова.
- «Сенатор объясняет необходимость расширения запретов интересами детей (само собой) и национальной безопасностью (куда без этого!). Что такое “нездоровые половые отношения” по мнению сенатора, остается только догадываться. Не знаю, насколько она понимает и то, что те права, которыми она сегодня пользуется как женщина, включая право заседать в национальном парламенте, когда-то были повесткой радикального (на тот момент) феминизма. Кстати, если думаете, что сенатор Павлова — это какая-то пожилая тетушка из КПСС, то нет. Ей всего 43 года», — пишет главред Republic* Дмитрий Колезев.
*Надежда Толоконникова, «ОВД-Инфо», Republic включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»