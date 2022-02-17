Псаки не исключила санкций против окружения Путина в случае нового приговора Навальному

Джен Псаки лишь признала, что США изучают возможность санкций в отношении ближайшего окружения президента России Владимира Путина, если Алексею Навальному вынесут обвинительный приговор по новому делу, передает CBS.

15 февраля в исправительной колонии №2, где оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше», прошло выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В первом случае Навальному вменяют хищение и трату на личные цели 356 миллионов рублей из пожертвований. Потерпевшими по делу проходят четыре человека с финансовыми претензиями на 2 миллиона рублей.

Второй эпизод касается процесса по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Навального обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой, которая оштрафовала его по этому делу на 850 тысяч рублей.

В марте 2021 года ЕС ввел санкции в отношении высокопоставленных лиц России из-за преследования Алексея Навального. Под ограничения попали глава СКР Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и Александр Калашников, который на тот момент занимал должность директора ФСИН.

Под аналогичные американские санкции попали замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов и другие.

Фото: Global Look Press