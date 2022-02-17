В Белом доме заявили о новом наращивании Россией сил на границе с Украиной

«Власти России заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Однако теперь мы знаем, что это было ложью. За последние несколько дней Москва увеличила своё военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тысяч военнослужащих», — заявил на брифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга (цитата по ТАСС). По его словам, Соединенные Штаты «продолжают получать свидетельства того», что РФ может «в любой момент использовать ложный предлог для вторжения» в Украину.

Запад обвиняет Россию в подготовке нападения на Украину. Москва категорически отвергает обвинения.

Фото: Минобороны РФ