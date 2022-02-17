Стала известна причина включения адвоката Ветошкиной в реестр «иностранных агентов»

Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Первый отдел».

«Валерии вменяют комментарии, которые она давала для СМИ-иноагентов: “Настоящего времени”*, “Голоса Америки”*, “Север.Реалии”*, “Крым.Реалии”*, Meduza* и “Радио Свобода”*. Иностранным финансированием Минюст считает, например, перевод 16 тысяч рублей от ПЦ “Мемориал”* в качестве оплаты за сотрудничество с “ОВД-Инфо”*: Валерия несколько раз выезжала в суды к незаконно задержанным на мирных митингах 23 и 31 января 2021 года», — говорится в сообщении.

По данным «Первого отдела», в качестве иностранного финансирования Ветошкиной также вменяют возмещение 5,5 тыс. руб. за билеты на поезд, на котором она доехала до правозащитного семинара весной 2021 года.

«Как и ожидалось, ничего, кроме моей обычной профессиональной деятельности, в возражениях Минюста я не увидела. Я с радостью приму участие в “создании и распространении материала”, созданного другими средствами массовой информации, пусть и незаконно внесёнными в этот дискриминационный реестр», — заявила адвокат.

*Валерия Ветошкина, «Настоящее время», «Голос Америки», «Север.Реалии», «Крым.Реалии», «Медуза», «Радио Свобода», «ОВД-Инфо», «Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Facebook Валерии Ветошкиной