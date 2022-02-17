СК начал проверять посты Толоконниковой* в соцсетях на оскорбление чувств верующих

Проверкой соцсетей Надежды Толоконниковой* занимается отдел Следственного комитета по Мещанскому району Москвы, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, причиной стали публикации участницы Pussy Riot, «содержащие признаки действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Активистке грозит до 1 года лишения свободы.

Закон об оскорблении чувств верующих был принят после того, как в 2012 году группа Pussy Riot в составе Надежды Толоконниковой*, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной исполнили «панк-молитву» «Богородица, Путина прогони!» в Храме Христа Спасителя. Девушек арестовали. По словам Толоконниковой*, группа не намеревалась оскорбить чувства верующих и преследовала только политические и художественные цели.

В итоге Толоконникова* получила два года лишения свободы по статье «Хулиганство», в декабре 2013-го вместе с Алехиной ее освободили по амнистии. Самуцевич назначили условный срок.

*Надежда Толоконникова включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Instagram Надежды Толоконниковой

