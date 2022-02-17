В Совфеде предложили запретить информацию о радикальном феминизме и чайлдфри

Она рассказала РИА Новости, что Совет Федерации совместно с Роскомнадзором уже разрабатывает законопроект о расширении списка сетевого контента, подлежащего досудебной блокировке.

«В сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства не рожденных детей, в том числе на больших сроках беременности», — заявила сенатор, ранее занимавшая должность детского омбудсмена по Челябинской области.

«Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений», — уверена член Совета Федерации.

По ее словам, «угроза национальной безопасности сегодня сосредоточена в плоскости детства».

Сейчас к запрещенному контенту относится детская порнография, информация о самоубийствах, способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, призывы к массовым беспорядкам, выражение неуважения к обществу и государству и склонение детей и подростков к незаконной деятельности.