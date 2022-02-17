Politico назвало новую дату вторжения России в Украину

Предыдущая дата нападения России на Украину называлась для отвлечения внимания, а перспектива вторжения в этот день всегда преувеличивалась. Настоящий рубеж — это 20 февраля, потому что самое главное — то, что будет происходить после этой даты. Об этом пишет издание Politico, которое ранее заявляло, что РФ вторгнется в Украину 16 февраля.

Портал отмечает, что о 16 февраля как о важной дате заявлял американский президент Джо Байден, ссылаясь на данные разведки, и отмечает, что помощники Байдена «никогда публично не заявляли, что эта дата будет определенно днем вторжения, а говорили лишь, что наращивание войск Путиным означает угрозу нападения в любое время». Европейские политики, пишет издание, говорили, что не видели планов с этой датой. А аналитики заявляют, что «одержимость 16 февраля» отвлекла внимание от реальных ключевых дат.

Эксперт по российским вооруженным силам в аналитическом центре CAN Майкл Кофман заявил Politico, что время после 20 февраля гораздо более важно. Это день завершения российско-белорусских учений, после которых войска Москвы должны либо уйти, либо «остаться навсегда». Действия в этот период, по словам Кофмана, помогут понять истинные намерения Владимира Путина. Наблюдатели будут отслеживать движение российских войск.

Также 20 февраля завершится Мюнхенская конференция по безопасности, в которой Россия отказалась участвовать. Кроме того, в середине февраля, по словам чиновников США, Кремль намерен провести ядерные учения, и «может захотеть совместить их с вторжением». Помимо всего вышеперечисленного, 20 февраля — последний день Олимпийских игр в Пекине.

Опрошенные изданием эксперты заявили, что «США разоблачили многие заговоры России», и теперь Кремль захочет восстановить порядок вещей. Москва говорит о стремлении к мирному решению кризиса, «в том числе в постановочной беседе между Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым», но, по мнению аналитиков, это может быть уловкой.

Ранее Кремль заявил, что отводит часть войск после учений на места постоянной дислокации. Аналитики CIT, а также представители НАТО заявили, что некоторый отвод есть, но большинство техники, людей и вооружений остаются на месте, разбиваются палаточные лагеря, более того, часть сил, наоборот, подходит к границам Украины. Об этом говорят и данные с коммерческих спутников MAXAR.

Фото: пресс-служба Минобороны