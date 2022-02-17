ОБСЕ подтвердила обстрелы на линии разграничения в Донбассе

Как передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердила обстрелы, основываясь на сообщениях обеих сторон.

Ранее в ЛНР сообщили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения. По версии Народной милиции самопровозглашенной республики, сегодня украинские военные несколько часов обстреливали районы девяти населённых пунктов ДНР и ЛНР. Было выпущено около 160 снарядов. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В то же время штаб объединенных сил Украины по операции в Донбассе сообщал, что «ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений». Отмечалось, что со стороны самопровозглашенных республик велся обстрел позиций ВСУ.

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