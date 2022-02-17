Валерий Соловей после допроса остался в статусе свидетеля

Политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей, как и его сын Павел, находится в статусе свидетеля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката семьи Алексея Добрынина. Тот присутствовал на допросе.

Накануне утром у Соловья дома прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного СКР осенью 2021 года по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды по признаку принадлежности к определенной социальной группе, совершенное организованной группой лиц). По словам адвоката, под «социальной группой» в постановлении о производстве обыска указаны правоохранительные органы. Дело возбуждено по факту якобы имевших место интернет-публикаций экстремистского содержания.

«После обыска Валерия и его сына доставили в СКР в Техническом переулке, где и допросили в качестве свидетелей. Также следствие применило излюбленный способ попытаться купировать распространение информации относительно сегодняшних событий: отобрали у Валерия и его сына подписку о неразглашении данных предварительного следствия», — рассказал защитник.

По его словам, следователи, однако, не учли, что подписку могут дать лишь участники уголовного судопроизводства, но свидетели к ним не относятся. «Значит, и требование о неразглашении данных предварительного следствия незаконно», — заключил Добрынин.

Как рассказала накануне The New Times сестра политолога Татьяна, обыски прошли в двух квартирах — по месту прописки и по фактическому проживанию — и заняли 6 часов. После этого Валерия Соловья и его сына Павла увезли для дачи показаний.

По предварительной информации, дело возбуждено из-за публикаций в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР».

Фото: архив Валерия Соловья