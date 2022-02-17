МИД передал США ответ по гарантиям безопасности и опубликовал его содержание

Ответ занимает 11 страниц и содержит следующие ключевые положения:

предложение Вашингтону выработать новое «уравнение безопасности». Проблематику ракет средней и меньшей дальности Россия рассматривает как необходимый компонент нового «уравнения безопасности» с США;

вывод всех войск и вооружений США из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Прибалтики;

Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток.

В документе также сказано, что в реакции Соединенных Штатов и НАТО «проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны “удобные” темы, которые, в свою очередь, “перекручены” в сторону создания преимуществ для США и их союзников». В МИДе отметили, что «такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности».

В ведомстве подчеркнули, что если США окажутся не готовы договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

«Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей», — также говорится в ответе министерства иностранных дел России.

Помимо этого, сегодня после визита американского посла в МИД РФ стало известно о высылке из России зампосла Барта Гормана.

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