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Россия выслала зампосла США Барта Гормана

17.02.2022

В дипмиссии пообещали ответить на этот шаг Москвы

Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана, передает РИА Новости со ссылкой на американское посольство. Об этом стали известно после визита главы дипмиссии Джона Салливана в МИД РФ. Дипломат пробыл в здании на Смоленской площади 15 минут и покинул его, не дав комментариев прессе.

РИА Новости уточняет, что в посольстве США уже обещали ответить на высылку Гормана.

Как сообщается на сайте дипмиссии, «г-н Горман отвечает за ключевые аспекты американо-российских отношений».

Фото: Instagram посольства США в РФ

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