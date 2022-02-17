В Кремле не исключили «воспламенения» ситуации в Донбассе в любой момент

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — сообщил он журналистам.

По словам спикера Кремля, провокационные действия Киева в районе Донбасса усилились в последние сутки.

«Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее он говорил, что ВСУ могут напасть на самопровозглашенные республики Донбасса.

Сегодня агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что ОБСЕ фиксирует «многочисленные обстрелы» на линии соприкосновения. Такие сообщения поступают в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе от обеих сторон.