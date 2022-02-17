Суд заменил отцу Ивана Жданова условный срок реальным

Об этом сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин. «Медиазона»* уточняет, что решение вынес суд Ненецкого автономного округа.

Юрия Жданова, отца бывшего директора ФБК**, обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, он не признал вину. По версии следствия, Жданов-старший рекомендовал выделить квартиру женщине, которая уже получила субсидию от государства. Позднее недвижимость вернули в госсобственность.

*«Медиазона» включена Минюстом России в реестр «иностранных гентов»

** ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России

Фото: Instagram Ивана Жданова