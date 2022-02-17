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Великобритания решила отказаться от практики выдачи «золотых виз»

17.02.2022

Программу могут свернуть из опасений, что систему используют те, кто отмывает незаконные средства

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в окружении министра внутренних дел Прити Пател. По их словам, глава Форин-офиса стремится «отказаться от всего режима [«золотых виз»] из опасений, что система может быть использована теми, кто отмывает незаконные средства».

Правительственные чиновники подтвердили изданию, что разрабатываются планы по отмене виз в течение нескольких недель.

«инвесторская виза» 1-го уровня в прошлом привлекала богатых российских и других международных инвесторов, которые переселились в Великобританию по этой схеме.

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