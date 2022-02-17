Великобритания решила отказаться от практики выдачи «золотых виз»

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в окружении министра внутренних дел Прити Пател. По их словам, глава Форин-офиса стремится «отказаться от всего режима [«золотых виз»] из опасений, что система может быть использована теми, кто отмывает незаконные средства».

Правительственные чиновники подтвердили изданию, что разрабатываются планы по отмене виз в течение нескольких недель.

«инвесторская виза» 1-го уровня в прошлом привлекала богатых российских и других международных инвесторов, которые переселились в Великобританию по этой схеме.