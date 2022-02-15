Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 15 февраля

Главное
- Заседание по новому делу против Навального отложили на 21 февраля. Сегодняшнее выездное заседание Лефортовского суда прошло в ИК-2, где политик отбывает срок по делу «Ив Роше», и продлилось более 9 часов, включая перерывы. The New Times вел онлайн заседания. Навальному вменяют оскорбление судьи Веры Акимовой, прокурора Екатерины Фроловой и свидетеля Игоря Колесникова (внука ветерана Игоря Артеменко, за клевету на которого оппозиционера судили в начале 2021 года). Следствие также считает, что Навальный собирал пожертвования на свою президентскую кампанию в 2017 году, хотя имел судимость и не мог быть избран на должность главы государства. Сам политик настаивал, что судимость не должна была помешать ему участвовать в выборах. Помимо этого его обвиняют в присвоении денег, пожертвованных в пользу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Навальный не признал вину и отверг все обвинения, указав на их несостоятельность и надуманность. Подробнее об особом деле Алексея Навального читайте в материале NT. Адвоката Навального Владимира Воронина не пустили на заседание, сославшись на то, что он защищал экс-координатора штаба Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ) Лилию Чанышеву.
- «После того, как какие-то эфэсбэшники два года за мной ездили и травили химическим оружием, мне бояться вашего суда глупо. Я и раньше не боялся, но и теперь точно не буду бояться. По пунктам мы все это вранье разоблачим в ходе этого процесса. Даже разоблачать не нужно — “потратил на личные нужды”, а здесь ничего этого нет, ноль! Раз я оскорбил вашего Путина, что не просто выжил, а вернулся, значит, буду сидеть в тюрьме, будет это дело, второе третье. Ну, что ж. Я считаю, что все равно моя деятельность, деятельность моих коллег важнее, чем просто конкретная судьба человека. И настоящее преступление, которое я могу совершить — это вас всех испугаться, и тех, кто стоит за вами. Я вас не боюсь и призываю остальных не бояться. Бояться нужно того, чтобы всю жизнь провести так, в нищете, отсутствии перспектив, и оставить детям вот это все — холуйство, раболепство», — заявил на суде Алексей Навальный.
- «Нужно понимать, что это два совершенно разных дела. Дело по экстремизму, где она является фигурантом, и дело Навального о мошенничестве и об оскорблении судьи. Они никак не соприкасаются. Да и Чанышеву я уже тоже не защищаю: меня и от ее дела отвели. Какой-то круговорот отводов в разных делах. <…> Понятно, что следствию не важна фамилия адвоката. Возможно, это происходит, потому что я активно освещаю дела, в которых участвую. Следствие всегда очень болезненно относится к медийности, публичности и освещению дел. Для них идеально все провести тихо, спокойно, чтобы никто ни о чем не узнал. Вполне возможно, это сделано, чтобы эти дела не освещались так», — заявил The New Times адвокат Навального Владимир Воронин.
- «Две мысли имею по этому поводу. 1. Насколько же они держат всех за идиотов. Вы вдумайтесь, это вписано черным по белому в материалы, которые в суд ушли: Навальный и Волков создали преступную группу, устроили фейковую избирательную кампанию, чтобы за пять лет украсть $30К на двоих! 2. Чтобы выбить из двух жертвователей, Кузина и Карнюхина, оговор на Навального, группа из 141 следователя провела тысячи допросов. Каждого крупного жертвователя спрашивали, не хочет ли он себя признать потерпевшим. Давили, угрожали. В итоге уголовками добились нужного от двоих. Всего двоих», — отметил соратник Навального Леонид Волков.
- «Просто посмотрите на обвинение. Навальный собирал донаты на расследование борьбы с коррупцией. Он тратил на это донаты. По мнению государства, это мошенничество. Он распорядился деньгами, которыми люди и просили его распорядиться. Сами. И никто не высказал ни одной претензии. Потерпевших нет. <…> И, конечно, если бы мы жили не в зазеркалье, то на скамье подсудимых сидели бы те, кто грабит страну и призывает к войнам и гибели людей. Но мы из зазеркалья выберемся. Обязательно», — уверен политик Дмитрий Гудков.
- «Чем неуверенней Путин чувствует себя внутри России, тем конфронтационней будет его внешняя политика. И тем более дикие формы будет принимать происходящее с Навальным. Это две стороны одной медали. Нельзя забывать об этом», — предупреждает журналист Глеб Морев.
- Владимир Путин принял в Кремле Олафа Шольца. Переговоры президента России и канцлера ФРГ продлились три часа, затем лидеры провели совместную пресс-конференцию. Путин на ней прокомментировал обращение, принятое депутатами Госдумы о признании ЛНР и ДНР. Он сказал, что при принятии решения намерен руководствоваться Минскими договоренностями. Шольц со своей стороны подчеркнул, что признание Москвой самопровозглашенных республик Донбасса будет нарушением Минских соглашений и приведет к «политической катастрофе». Он подчеркнул, что придерживаться договоренностей должны все стороны, включая президента Украины Владимира Зеленского. Путин также сказал, что Россия не хочет войны, поэтому предложила обсуждать равную безопасность в Европе. Речь, в частности, идет о вопросах, касающихся размещения вооружений. Он добавил, что Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос в ЕС, а украинская газотранспортная система — в надлежащем техническом состоянии.
- «Хочу еще раз напомнить о неизменной позиции Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- «В этих соглашениях ясно написано, что Донецкая и Луганская области — это Украина. Впрочем, если в 2014 году были превращены в пыль подписанные Россией и ратифицированные ей международные договоры, гарантирующие территориальную целостность Украины, ничего удивительного в сегодняшнем нет. Но надо понимать, что это [возможное признание ЛНР и ДНР] шаг к войне. При этом сами депутаты (а также их дети и внуки) воевать не будут. Воевать будут отправлены другие», — отметил политик Борис Вишневский.
- «Не очень понятно, зачем ЕР было вчера вносить альтернативный вариант, чтоб потом проиграть коммунистам, и за что им такие подарки, но сама ситуация красивая: парламент против публичной позиции МИДа и против Минских соглашений, прямо активация спящих институтов в прямом эфире. Если это наш спикер всё затеял, то он смелый человек. Юридической силы не имеет ни тот, ни другой вариант постановления, но коммунистический будет опубликован в “Парламентской газете” и направлен президенту напрямую, минуя МИД. Можно предположить, что на фоне сегодняшнего армейского миролюбия и отвода войск надо было показать что-то уравновешивающее, чтоб не совсем выглядеть пораженцами», — полагает политолог Екатерина Шульман.
- «Если Путин не подписывает решение Думы, принятое почти единогласно, то он для всего мира стяжает лавры мудрого миротворца, российские империалисты его проклянут, рейтинг коммунистов резко пойдет вверх. Но мир вздохнет спокойно, новых санкций не будет и “Северный поток – 2” заработает. Главное для Путина — сделать Крым российским на самом деле. Это его idee fixe. С этим грезит он войти в русскую историю. Это упрочило бы его рейтинг на много лет вперед, а заодно бы и сняло санкции, ведь Украина отдала бы Крым и подписала соответствующий договор. Ради этого, а не каких-то призрачных границ НАТО 1997 года стоило гонять 150-тысячную армию в зимние месяцы к границам Украины. Это был хороший план, продуманный. Но Запад не прогнулся. И вот теперь или провокация и война, к которой всё у России готово, или отказ от подписи решения Думы о признании ЛНР и ДНР и настоящий откат, но с лаврами мудрого миротворца. Мир стоит накануне одного из важнейших решений современной истории», — уверен политолог Андрей Зубов.
- Россия начала частичный отвод войск от украинской границы. «Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Совместные с Минском учения «Союзная решимость» должны завершиться 20 февраля.
- «Пока мы не видим доказательств отвода российских войск от границы с Украиной. Все может измениться в ближайшие часы или дни, но сейчас наши с коллегами из CIT совокупные данные показывают, что колонны, которые шли к границе с Украиной, продолжают идти в этом направлении. В заявлении ничего не говорится о войсках, которые находятся в Курской, Белгородской и Брянской областях», — заявил журналист-расследователь Христо Грозев.
- Верховная рада призвала Россию отвести войска от границ Украины. Об этом говорится в постановлении об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, правительствам и парламентам других стран. Согласно документу, Рада призывает Россию отвести военные силы и вооружение от границы с Украиной и «вывести их из временно оккупированных территорий» [Крым, ДНР и ЛНР], прекратить военные учения в украинских морских акваториях и снять преграды для международной морской торговли. Международным организациям, правительствам и парламентам иностранных государств адресован призыв «усилить санкционное давление на РФ как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности».
- «РФ сегодня, в сущности, управляется пропагандой, персонально Маргаритой Симоньян, которая изводится в нетерпении: когда же прольется кровь. Владимир Путин является зрителем № 1 внутри отстроенной им же пропагандистской машины. Пропаганда предлагает поверить в то, что в Киеве установлен фашистский оккупационный режим, такого государства как Украина не существует (как и других "малых стран", впрочем), русские и украинцы один народ, который будет рукоплескать фарсовому восстановлению СССР», — пишет соучредитель Свободного университета, политолог Кирилл Мартынов.
- Песков сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине. «Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
- Лавров: Россия будет делать все необходимое для своей безопасности. «Мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности, и мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы и обязательства ОБСЕ о неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечить безопасность России», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции с председателем ОБСЕ Збигневом Рау. На уточняющий вопрос «то есть, вторжения не будет?» он несколько кивнул.
- «Та истеричная милитаристская риторика, которую мы сейчас наблюдаем, является не только следствием страстного желания Кремля подменить повестку, заставить людей обсуждать внешний периметр, а не суд над Навальным или поведение кадыровцев. Ещё одна задача истерики — сделать невозможной содержательную дискуссию о целесообразности нынешнего конфронтационный курса. Очевидно, что значительную часть российской элиты продвижение НАТО на восток совершенно не смущает и ссориться с Западом из-за этого элита не хочет. Российский истеблишмент предельно циничен и озабочен только зарабатыванием денег, милитаризм же для бизнеса губителен, он делает не только долгосрочное, а вообще любое экономическое планирование невозможным. Не будь государственной истерики, когда даже дипломаты начинают выражаться языком сапожников, мы обязательно бы услышали голоса скептиков. А так открыто выступить против люди боятся, — уверен политолог Аббас Галлямов.
- Госдепартамент США призвал американцев покинуть Белоруссию и Приднестровье. Обоим регионам присвоен четвертый уровень опасности. «Не въезжайте в Белоруссию в связи с произвольным применением законов, риском задержания, необычным наращиванием российских военных сил вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанными с этим ограничениями на въезд», — говорится в сообщении. Призыв не ездить в Молдавию объясняется также коронавирусом, «необычной и тревожной военной активностью России вокруг Украины» и неурегулированным конфликтом между Тирасполем и Кишиневом.
- США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до $1 млрд. Деньги пойдут на поддержку экономических реформ в стране, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Указанная сумма позволит «укрепить способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание народа перед лицом дестабилизирующих действий России», отметил глава Госдепа. Помимо этого, Экспортно-импортный банк США выделит Киеву до $3 млрд для содействия закупкам американских товаров и услуг для проектов на Украине.
- Сенат США планирует принять «не имеющую обязательной силы» резолюцию о поддержке Украины. По заявлению законодателей, документ должен «продемонстрировать единство демократов и республиканцев». Предложение о принятии документа рассмотрят в ближайшие дни.
Репрессии
- ЕСПЧ обязал Россию раз в две недели отчитываться о состоянии Заремы Мусаевой. Европейский суд по правам человека принял такую обеспечительную меру. Также сообщается, что «ЕСПЧ просит обеспечить Зареме Мусаевой соблюдение прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод». Жена бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева с 1 февраля находится в СИЗО Грозного по делу о нападении на силовика. 20 января чеченские полицейские силой увезли ее из Нижнего Новгорода. У Мусаевой диагностирован диабет. Во время выступления в суде 11 февраля она жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем и просила перевести ее под домашний арест, но ей отказали.
- «Чтобы гарантировать соблюдение прав Заремы Мусаевой, властям РФ для начала нужно передать её дело из Чеченской республики, поскольку следствие там себя дискредитировало. Дело Мусаевой должны расследовать на федеральном уровне, либо в любом другом регионе, обеспечивая независимость следствия и судебного рассмотрения. Этим шансом нельзя не воспользоваться», — пояснила руководитель отдела международно-правовой защиты «Комитета против пыток» Ольга Садовская.
- МВД уменьшило срок «нежелательного» пребывания комика Мирзализаде в РФ с пожизненного до 2035 года. Так министерство ответило на требование суда установить «разумный» срок. В начале августа 2021-го комика Идрака Миразлизаде арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти из-за шутки о русских. В YouTube-шоу «Разгоны» он рассказал о трудностях аренды квартиры для человека неславянской внешности. После ареста артисту запретили въезд в Россию.
- «Спасибо, но обжалуем», — прокомментировал решение МВД адвокат комика Сергей Бадамшин.
Бывший СССР
- Сын действующего президента Туркмении стал кандидатом на пост главы государства. Сердар Бердымухамедов официально выдвинут в качестве претендента на досрочных выборах, назначенных на 12 марта. Сейчас он занимает должность вице-премьера страны, до этого был министром промышленности и работал в МИД. Ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерении дать «дорогу к государственному управлению» «молодым руководителям» и поручил провести досрочные выборы главы государства.