Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 15 февраля

Заседание по новому делу против Навального отложили на 21 февраля

Путин провел трехчасовые переговоры с Шольцем

Россия начала частичный отвод войск от украинской границы

ЕСПЧ обязал РФ раз в две недели отчитываться о состоянии Заремы Мусаевой

МВД уменьшило срок «нежелательного» пребывания комика Мирзализаде в РФ