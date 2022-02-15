Песков сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

«Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — заявил телеканалу CNN пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

14 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил Владимиру Путину, что РФ не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть.